Coupe Allan: les JC’s de Bouctouche ajoutent Derek Cormier

Dans un événement aussi relevé que la Coupe Allan, une équipe n’a jamais assez de profondeur à chaque position. Les JC’s de Bouctouche l’ont très bien compris et c’est pourquoi ils ont ajouté Derek Cormier à leur alignement. Le vétéran rejoindra le club à temps pour le tournoi qui aura lieu du 10 au 15 avril au Centre J.-K.-Irving.

Malgré son âge avancé – il célébrera son 44e anniversaire de naissance le 27 février -, Cormier apporte avec lui des qualités indéniables selon le directeur général des JC’s, Jules Léger.

«D’abord, Derek est un gars local que tous les amateurs de hockey des environs connaissent très bien», affirme Léger.

«Avec toute son expérience acquise en Europe, Derek peut certainement avoir un impact dans notre équipe. Il nous a promis qu’il sera en forme et il est déterminé à nous aider à gagner le tournoi. Nous sommes convaincus qu’il lui reste encore du gaz dans le réservoir», révèle le DG des JC’s.

Le principal intéressé s’est dit emballé à l’idée de prendre part au tournoi.

«Je suis excité», s’est exclamé Cormier, qui a pris part à la Coupe Spengler en 2002 avec une formation allemande.

«J’ai tout de suite accepté l’offre des JC’s. La Coupe Allan est un tournoi prestigieux avec beaucoup d’histoire. J’apprécie d’avoir la chance de jouer ce tournoi ici à la maison, devant ma famille et mes amis. J’ai déjà commencé l’entraînement et c’est garanti que je serai prêt pour ce tournoi», a-t-il mentionné.

Derek Cormier a disputé près de 1000 matchs sur la scène professionnelle – la majorité en Europe -, où il a réussi 517 buts et 1276 points. Il a aussi joué 34 rencontres dans la Ligue de hockey senior Nord-Est (Memramcook et Elsipogtog) de 2013 à 2015, le temps d’accumuler un total de 20 buts et 43 passes.

Cormier n’aura pas le statut de joueur importé pour le tournoi. C’est donc dire que les JC’s ont toujours deux postes disponibles pour des joueurs importés. Ils ont jusqu’au 10 février pour compléter leur alignement.