Les mauvais pas de danse des Aigles Bleues

Les joueuses des Aigles Bleues de l’Université de Moncton doivent être pas mal bonnes à la danse en ligne. Il n’y a pas d’autre explication. Depuis le début de la saison, les filles de Denis Ross font un pas en avant, deux de côté, un en arrière, un en avant. Il ne manque plus que l’air de Achy Breaky Dance…

Cassandra Labrie n’aime pas vraiment ce style de danse sociale, pas plus que la toune légendaire de Billy Ray Cyrus.

Par contre, elle reconnaît d’emblée que le Bleu et Or manque clairement de constance et offre des performances en montagnes russes en 2016-2017.

On parle ici d’une équipe qui peut sortir une grosse performance contre une grosse équipe, mais qui est aussi capable de s’effondrer devant une formation qu’elle devrait logiquement battre.

Quel est le problème?

Le professeur de danse?

«Je ne peux pas dire que je suis une grosse admiratrice de danse en ligne», blague l’arrière de l’U de M.

«Je ne pense pas que c’est un manque de régularité. Je crois qu’il nous manque juste une petite touche. Il y a des parties où on va être capable de finir nos jeux et mettre la dernière touche de combativité pour gagner, mais ce n’est pas à toutes les parties», mentionne la patineuse néo-écossaise.

«C’est vraiment ça qui nous manquait contre les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (un revers de 2 à 1 dimanche), cette petite touche finale», ajoute-t-elle.

L’entraîneur Denis Ross n’est pas non plus un fanatique de la danse en ligne. Il préférerait de loin voir un bon rock’n roll endiablé de la part de ses joueuses.

«On n’a pas tout le monde en même temps à la même place. Je dirais qu’il manque de volonté dans certains cas, répond-il. Ce n’est pas normal qu’on respecte les systèmes de jeu à la lettre dans un match, et que le match suivant, il n’y a plus rien qui sort.»

Selon lui, ce n’est pas un manque d’engagement ou d’effort.

«Les filles ne s’en foutent pas. Nous avons un bon groupe et une bonne chimie dans le vestiaire. Il n’y a pas de doute là-dessus. Contre les Panthers, il y avait pas mal plus de volonté de l’autre bord que du nôtre et ça nous a intimidés», poursuit le pilote du Bleu et Or.

«Pourtant, on va jouer à St. Francis Xavier (les X-Women) et à Saint Mary’s (les Huskies), qui ont de bien meilleures équipes que les Panthers, et il n’y a aucun problème. On est aussi capable de rivaliser avec (les Mounties) Mount Allison, qui joue avec beaucoup de hargne», fait-il remarquer.

Mais bon, l’U de M manque nettement d’expérience avec une dizaine de recrues dans son alignement et ça commence à paraître à quelques semaines des séries.

«On a une équipe jeune et les vétéranes devront mettre les bouchées doubles. Présentement, elles ne le font pas», déclare Denis Ross.

Un commentaire qui interpelle la capitaine adjointe, Cassandra Labrie.

«Je sais que j’ai beaucoup de poids sur les épaules, surtout en défensive. Je dois donner l’exemple du mieux que je le peux. Mais je pense que ce qui manque vraiment, c’est un sentiment d’urgence dans notre jeu», souligne la patineuse acadienne.

Labrie admet qu’il commence à se faire tard pour apprendre des nouveaux pas de danse.

«C’est certain que c’est un peu inquiétant parce que nous approchons de la fin de la saison. C’est là que ça devient important de donner des bonnes performances. Mais on est encore dans la course, même si on n’est pas où on voudrait être dans le classement.»

Si le Bleu et Or ne trouve pas de solution, le party risque d’être court à la fin février.

Il restera la danse en ligne au centre communautaire…

Tout le monde ensemble: Don’t break my heart, my achy breaky heart…