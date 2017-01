Une dernière saison de hockey ensemble pour les frères Gionet

Les frères Brian et Danny Gionet ont la chance d’évoluer ensemble pour une autre saison de hockey organisé - probablement la dernière. Ils le font pour leur père Gérald. - Collaboration spéciale: Louis Légère

Ça prend des vétérans de qualité pour installer un bon esprit de famille dans une équipe de hockey senior. Encore plus quand la majorité du club est composée de joueurs venant à peine de faire connaissance avec leur premier rasoir. Chez les Acadiens du Grand Caraquet, on est bien tombé avec les frères Gionet, Danny et Brian.

Au-delà de leur ressemblance physique, ces deux frangins en fin de trentaine sont de grands amis dotés d’un humour bon enfant. La bonne humeur, ç’a une importance capitale dans le vestiaire d’une équipe de hockey.

Les frères Gionet ont également la particularité d’être plus costauds que les autres. Vous faites développer des photos grandeur nature des deux bonshommes et ça vous remplit un mur de salon vite fait.

Âgé de 38 ans, Danny, l’aîné, fait 6 pieds 2 pouces et 250 livres. Des chiffres qui seraient toutefois arrondis, affirme le cadet Brian, âgé de 36 ans, du haut de ses 6 pieds 3 pouces et 215 livres.

«Danny est pas mal rendu avec le physique de Dustin Byfuglien», rigole Brian.

«Dans l’équipe, à part Kevin (Landry), le linge large ou x-large les autres gars ne connaissent pas ça», ajoute-t-il en riant.

Les deux frères ont joué leur hockey bantam et midget AAA dans la Péninsule acadienne. Danny est de la même génération que Samuel Paquet, alors que Brian est de celle des Ulysse Brideau et Martin Duguay.

Des deux, Danny est toutefois celui qui est passé le plus près d’une véritable carrière dans le hockey.

En août 1995, quelques mois avant que l’équipe ne gagne la Coupe Memorial, Danny a pris part au camp d’entraînement des Prédateurs de Granby, dirigés à l’époque par Michel Therrien. Il y a fait, entre autres, la connaissance de Francis Bouillon. Les deux joueurs se sont d’ailleurs retrouvés en décembre au Colisée Léopold-Foulem, à l’occasion de la visite des anciens Canadiens.

«Il ne se rappelait plus de moi», avoue cependant Danny en rigolant.

Les deux frères qui, en compagnie de Yan Rail, ont été de grands amis du récent disparu Roberto Bissonnette, ont assez de souvenirs dans leurs valises pour écrire un livre juste avec leur vécu dans le hockey senior.

«Mon premier match avec mon frère, en 2007, était quelque chose de spécial. Nous avions joué ensemble au tournoi des familles et dans des ligues de garage, mais jamais dans du hockey organisé», souligne Danny, qui se rappelle aussi fort bien de la fameuse saison de 50 buts et 105 points (en seulement 28 matchs) de Claude Lagacé en 1999-2000.

«Je n’avais que 21 ans et ç’a été quelque chose de vivre ça sur la glace avec Claude», confie-t-il.

Aussi loin qu’ils se souviennent, les Gionet ont toujours aimé se tirer la pipe. Par exemple, pas moyen de savoir lequel des deux possède les meilleures mains.

«Je sais qu’il va dire que c’est lui, mais s’il est honnête il va finir par avouer que c’est moi», lance Brian.

«C’est certainement moi qui possède les meilleures mains», rétorque à son tour Danny le plus sérieusement du monde.

«En même temps, quand on y pense, ça veut aussi dire que nous n’en avons pas ni l’un ni l’autre. Nous avons longtemps demandé pour avoir des mains chaque Noël et nous n’en avons jamais reçu», poursuit l’aîné, qui ne voulait pourtant rien savoir d’un retour dans le hockey de compétition.

«Ce n’était pas dans mes plans, mais j’ai finalement accepté de jouer une dernière saison. Je vois ça comme ma dernière chance de jouer du hockey compétitif avec Brian», dit-il.

«C’est quand même drôle. Quand j’ai commencé à jouer dans le hockey senior, je n’avais que 18 ans. J’étais le kid. C’était à l’époque où l’équipe se faisait appeler le Au Vieux Sage. Aujourd’hui, c’est moi le plus vieux. Il faut que tu sois vieux pour avoir trois coéquipiers qui enseignent à tes enfants à l’école», affirme Danny.

«L’autre jour, le plus jeune de l’équipe, Francis Thériault, m’a annoncé qu’il venait d’avoir 20 ans. Je n’ai pas pu m’empêcher de penser que j’avais fêté mon conventum de 20 ans de graduation l’été passé.»

«J’aime mon rôle de mentor auprès des jeunes, même si je trouve qu’il y en a qui sont pas mal fringants. J’ai de la misère à croire que j’étais probablement comme eux au même âge», raconte Danny en riant.

Contrairement à son frère aîné, Brian n’est pas encore prêt à tourner la page au hockey senior.

«Disons que je prends ça une saison à la fois. J’adore ma saison. Nous avons un très bon groupe. C’est pourquoi je ne ferme pas la porte pour un retour la saison prochaine. Cela dit, c’est pas si évident avec des jeunes enfants à la maison», mentionne le cadet.

«Cette saison, c’est d’autant plus spécial pour Danny et moi parce que nous aimerions aller chercher un championnat pour notre père Gérald. Il est actuellement malade. Nous venons d’une famille de cinq enfants et papa a toujours été là pour nous encourager. Il était lui-même un bon sportif dans son temps», rappelle Brian Gionet.

Un match important autant pour les Acadiens que pour les Ice Dogs

Dans un rare match en semaine dans la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur, les Acadiens du Grand Caraquet accueillent mercredi soir les Ice Dogs de Néguac au Colisée Léopold-Foulem.

Les deux mêmes équipes ont pris part à un festival offensif de 16 buts (9 à 7) en faveur des Acadiens, dimanche, au Sportplex. Mario Albert et Hugo Blanchard ont marqué deux fois dans la victoire.

Invaincus dans leurs sept derniers duels, les Acadiens (13-5-0, 26 pts) pourraient avec une victoire s’approcher à trois points des Alpines de Tracadie (15-4-1, 31 pts) et du premier rang, tout en ayant toujours un match en main.

Une lutte qui promet d’ailleurs une fin de saison spectaculaire puisque les deux clubs de tête s’affronteront deux fois d’ici la fin du calendrier régulier, dont ce dimanche au Complexe S.-A.-Dionne.

Le match de mercredi a aussi son importance dans le camp des Ice Dogs (6-13-1, 13 pts). Ils sont motivés à l’idée de devancer les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne au quatrième rang. Les deux clubs devraient s’affronter aux premier tour des séries éliminatoires et ils sont tous deux décidés à obtenir d’ici là l’avantage de la glace.