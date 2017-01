Donner du sang, un geste plein de signification pour Darren Rumble

Jeremy McKenna (12), Charles Taillon, Julien Tessier (19), Alexandre Wojcik (25) et Logan Johnson (11) sont venus encourager leur coéquipier des Wildcats de Moncton, Adam Capannelli, qui fait don de son sang. - Gracieuseté

Les Wildcats de Moncton et les Sea Dogs de Saint-Jean ont tenu mardi leur troisième match amical de collecte de sang. Les joueurs des deux équipes ont évidemment accepté de rouler leurs manches pour permettre à leur groupe de remporter cette affrontement symbolique. Mais pour l’entraîneur Darren Rumble, ce geste était très personnel.

Il y a cinq ans, son fils aîné Christopher, alors âgé de 19 ans, a appris qu’il était atteint de leucémie.

Toute la famille Rumble a ressenti l’onde de choc.

«À l’époque, Christopher jouait dans le junior aux États-Unis pour essayer d’aller chercher une bourse d’études quelque part», raconte le pilote des Wildcats.

«Moi, j’étais à ce moment entre deux emplois. J’ai cependant eu la chance de trouver un boulot avec les Thunderbirds de Seattle (Ligue de hockey junior de l’Ouest)», ajoute-t-il.

Comme on dit, le hasard a bien fait les choses.

«Comme il jouait dans l’État de Washington, on l’a envoyé à l’hôpital pour enfants de Seattle pour qu’il puisse recevoir ses traitements. Ça nous a permis, à mon épouse et moi, d’être auprès de lui chaque seconde pour les six mois de ses traitements.»

Ces traitements, Darren Rumble les décrit avec un frisson.

«Ils reçoivent quatre sessions de chimiothérapie intense par mois pour détruire tous les organismes qu’ils ont dans le corps. C’est extrêmement dangereux parce que les patients n’ont alors plus aucun système immunitaire», explique-t-il.

«Le fait de voir les gens se battre contre ça et de voir ce que les produits chimiques font au corps humain, c’est tout simplement apeurant. Mais on sait qu’ils en ont besoin s’ils veulent survivre.»

Cette expérience a rapproché les membres de la famille Rumble encore un peu plus.

«Ce que j’ai retenu de tout ça, c’est le désir de se battre de mon fils. Il a tout mon respect et toute mon admiration pour être passé à travers de ça.»

Maintenant, l’entraîneur veut faire sa part pour permettre à d’autres jeunes d’avoir une chance de vaincre la maladie, et ce, même s’il a une peur bleue des aiguilles.

«Je ne connais personne qui a davantage peur des aiguilles que moi dans l’univers», lance-t-il en riant.

«Mais je n’allais pas laisser cette peur m’empêcher de faire ma part et de donner du sang. C’est quelque chose de très important pour moi», ajoute-t-il.

Darren Rumble jure qu’il n’a pas pleuré quand l’infirmière lui a planté l’aiguille dans le bras, mais il avoue qu’il a baissé sa casquette sur ses yeux pour ne rien voir!

Avec la collaboration de la firme d’ingénieurs Hatch et les Services canadiens du sang, les Wildcats et les Sea Dogs vont tenter de surpasser leur record respectif de donneurs, qui est de 976 et de 384, d’ici au 31 janvier.

Les deux formations de la LHJMQ invitent évidemment toute la population à suivre leur exemple.

Et pour ceux qui se posent la question, l’histoire de Christopher finit bien.

L’athlète aujourd’hui âgé de 24 ans s’aligne avec les Senators de Binghampton (la filiale des Sénateurs d’Ottawa), dans la Ligue américaine de hockey et il semble avoir de bonnes chances de suivre les traces de son père dans la LNH.

Darren Rumble, lui, a toujours peur des aiguilles…