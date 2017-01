Saut en hauteur: Stéphanie Doiron accroche ses crampons

Une des grandes dames de l’athlétisme en Acadie accroche ses crampons au clou de la retraite. Stéphanie Doiron se dit prête à tourner la page et à entreprendre un autre chapitre de sa vie.

L’athlète âgée de 23 ans laisse derrière elle une carrière étincelante de près d’une douzaine d’années et quitte avec quelques records en poche.

Ce n’est rien de moins que la meilleure sauteuse en hauteur de l’histoire du Nouveau-Brunswick qui quitte la scène.

Elle détient notamment la marque provinciale pour le saut en hauteur (au niveau senior) avec un bond de 1,78m réussi en 2015 à Sherbrooke.

Si elle se dit un peu triste de quitter le sport, Doiron est sereine dans sa décision.

«Ça faisait un petit bout de temps que j’y pensais. Je me disais que si j’avais une bonne saison intérieure, je continuerais peut-être pour la saison extérieure. Je me suis blessée en septembre (muscles ischio-jambiers) et je suis un peu en réhabilitation depuis», explique-t-elle.

Sa dernière compétition aura été celle de Moncton la semaine dernière.

«C’était la première fois que je pouvais faire ma véritable préparation et je me sentais vraiment bien. J’ai bien sauté et mon entraîneur était vraiment content. Mais c’est à ce moment-là que j’ai réalisé bien des choses. J’étais capable de sauter, mais ça ne me tentait plus», raconte-t-elle.

L’athlète de Collette laisse derrière elle un parcours impressionnant.

Depuis l’âge de 10 ans, elle a participé aux Jeux de l’Acadie quatre fois, à cinq Jeux de la Légion canadienne, aux Jeux du Canada à deux reprises et aux Championnats du sport interuniversitaire canadien deux fois.

Doiron détient le record du Nouveau-Brunswick du saut en hauteur intérieur dans la catégorie midget (1,61m), celui de l’Université de Moncton (1,73m), en plus de la marque provinciale senior.

«Je n’arrête pas parce que je ne suis plus capable, mais je trouve que ça me prend plus d’énergie que ça m’en rapporte. J’aime encore me rendre à la piste et voir mes amis, mais l’entraînement que ça prend pour bien sauter est devenu vraiment trop exigeant. Le temps était venu. J’ai fait mon temps.»

Elle se dit complètement à l’aise avec sa décision.

«L’été passé, j’avais fait beaucoup de course et de yoga et j’ai adoré ça. Maintenant que je prends ma retraite de l’athlétisme, j’ai vraiment hâte de retrouver tout ça», précise-t-elle.

Stéphanie Doiron veut également consacrer plus de temps à son emploi comme analyste de réapprovisionnement pour la compagnie Irving.

Doiron renonce donc à son grand rêve de participer aux Jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire cet été.

«Autant je me dis que ce serait plaisant de participer à ces jeux, je n’ai juste plus le coeur pour le faire. J’ai juste hâte de faire autre chose. J’ai fait mon temps.»

La nouvelle a pris le monde de l’athlétisme par surprise, y compris son frère. Malgré tout, Jean-Marc Doiron dit comprendre sa décision.

«Elle représente quelque chose de bien pour le sport en Acadie, et surtout pour le sport en région rurale. Des athlètes qui viennent d’une petite place comme Collette, ce n’est pas commun. Mais elle voulait poursuivre quelque chose qui la passionnait, c’est vraiment remarquable», mentionne celui qui dirige l’équipe de cross-country de l’Université de Moncton.

«On a souvent fait le trajet ensemble jusqu’à Moncton parce que j’avais mon permis de conduire. On a vraiment développé notre relation dans ces heures passées sur la route. J’ai vraiment appris à la connaître.»

Sauf qu’il aura quand même un petit pincement au coeur quand la saison extérieure d’athlétisme se mettra en branle.

«C’est bizarre de penser à l’athlétisme sans Stéphanie parce qu’elle a toujours été là. D’imaginer une compétition où elle n’y est pas, ça va être comme un petit deuil pour moi.»