CRH: le Dynamo entend passer un message

Quoi de mieux que de terminer la saison régulière contre l’une des formations que l’on risque d’affronter au premier tour des séries? Voilà le scénario qui se présente au Dynamo de Kedgwick, en fin de semaine.

Assuré de terminer au sixième rang au classement dans le Circuit régional de hockey du Nord-Ouest, le Dynamo (9-12-1=19 pts) complètera la saison en accueillant le Thunder de Perth-Andover, vendredi soir, et en visitant les Prédateurs du Témiscouata, dimanche après-midi.

Avant les parties du week-end, le Thunder (2e, 16-5-2=34 pts) et les Prédateurs (4e, 16-6-0=32 pts) sont engagés dans une lutte pour l’obtention des deuxième, troisième et quatrième rangs avec les Ambassadeurs de Saint-Jacques (3e, 15-5-4=34 pts), qui n’ont plus de matchs à jouer.

Le week-end dernier à domicile, le Dynamo a justement pris la mesure des Prédateurs 7 à 4.

«Notre sort est assuré au classement. Il faut mettre notre pied à terre. Un deuxième gain en deux matchs contre les Prédateurs serait un bon message à passer. C’est une fin de semaine pour justement démontrer à ces deux équipes que nous serons prêts si nous devons les affronter dans le premier tour des séries», a dit l’attaquant du Dynamo, Roby Martel.

Selon lui, le Dynamo devra profiter de ces deux dernières rencontres pour consolider son jeu défensif.

«Nous n’avons pas de problème à marquer des buts. Nous accordons par contre beaucoup trop de lancers et nous concédons trop de buts à nos adversaires», a ajouté l’ailier droit, qui totalise cinq buts et 11 aides pour 16 points en 19 matchs cette saison.

Fait à souligner, un porte-couleurs du Dynamo a été désigné le joueur offensif de la semaine (Chad Lacasse, Rémi Savoie et Junior Savoie) lors des trois derniers week-ends d’action, même si la formation n’a remporté que deux matchs lors de cette série de six rencontres.

Roby Martel a fait remarquer que le Dynamo n’a pas disputé beaucoup de rencontres avec un alignement complet. Quelques joueurs sont d’ailleurs un cas douteux pour les deux parties du week-end.

«C’est peut-être mieux pour les gars de prendre leur temps avec les blessures afin de revenir en pleine forme pour les séries. Et à ce moment, je pense qu’on peut surprendre si tout le monde est en santé», a-t-il reconnu.

Lui-même aux prises avec une blessure, son cas sera réévalué juste avant la partie de vendredi soir.

Le Dynamo entamera les séries sur la route contre la formation qui terminera au troisième rang au classement. Selon Martel, l’équipe joue un style différent à domicile.

«Je pense que certaines équipes n’aiment pas se présenter sur notre patinoire. On veut donner le spectacle, nous sommes plus intenses et combatifs devant nos partisans», a indiqué le numéro 17 du Dynamo.

Deux autres rencontres sont à l’affiche vendredi soir. Les Draveurs du Bas-Madawaska affronteront les Prédateurs pendant que les Castors de Saint-Quentin seront les opposants des champions du calendrier régulier, les Panthères du Haut-Madawaska.