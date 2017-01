Le 2e Défi Népisiguit proposera un parcours différent

Ceux qui ont raté le premier Défi Népisiguit, l’an dernier, pourront se reprendre les 7 et 8 octobre. La compétition est une combinaison de vélo de montagne, de canot et de course, allant du Mont Carleton jusqu’à Bathurst.

Les participants ont deux jours pour compléter une distance de 140 km. L’an dernier, 63 personnes ont affronté le sentier mi’gmaq. L’activité sportive sera une fois de plus présentée la longue fin de semaine de l’Action de grâce.

«C’est difficile de choisir une date qui convient à tous, mais ça va permettre à ceux qui viennent de plus loin de participer et d’avoir le lendemain pour se reposer. C’est valable aussi pour les participants qui résident dans la région. De plus, c’est un bon temps de l’année pour admirer la beauté du paysage, avec les couleurs de fleurs, et il ne fait pas trop chaud», souligne Samuel Daigle, conseiller municipal de Bathurst et membre du comité organisateur.

Par contre, le parcours va différer de celui de l’an dernier et promet de présenter encore des défis sportifs. Parce qu’il n’avait pas énormément plu durant l’été, la rivière Népisiguit était à un niveau relativement bas l’année passée. Les sportifs avaient dû forcer pour l’étape du canot.

«Le trajet sera redessiné. Il va y avoir des petites surprises. L’an dernier, même si ce n’était pas de notre faute, il y avait eu des critiques parce que le niveau de l’eau était bas. Nous allons nous assurer encore plus que ce sera bien pour tout le monde», explique M. Daigle.

Alors que les organisateurs avaient limité la participation à 80 personnes pour la première course, ils l’ont augmentée à 120 cette année.

«Nous ne voulions pas monter trop haut d’un coup. Nous allons y aller progressivement pour garder le contrôle et la qualité de l’événement.»

En 2016, une équipe du Québec a remporté les grands honneurs. Pour cette deuxième présentation, les canots seront fournis aux inscrits.

«Les équipes de la Gaspésie nous ont dit qu’elles avaient vraiment apprécié le Défi Népisiguit et vont revenir avec leurs amis. Il n’y avait pas beaucoup d’équipes du sud de la province, sauf que nous entendons dire que le mot s’est passé. C’est un événement qui va avoir beaucoup de visibilité», fait remarquer M. Daigle.

Les intéressés et indécis peuvent consulter le site web de l’épreuve, soit www.definepisiguitchallenge.com.