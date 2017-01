La gymnastique rythmique veut continuer à grandir au N.-B.

La gymnastique rythmique ne cesse de grandir au Nouveau-Brunswick. L’an dernier, cinq athlètes ont représenté la province à l’occasion des championnats canadiens. Il s’agissait d’une première en plus de 10 ans. En 2017, on vise encore plus haut.

La présidente par intérim du Club Extenso de Dieppe, Krista Kelly, veut redonner ses lettres de noblesse à un sport délaissé depuis de nombreuses années.

«Notre gros objectif cette saison, c’est de continuer à grandir et à développer le sport chez nous. Nous voulons aussi augmenter le calibre de nos gymnastes pour qu’elles puissent concurrencer au niveau national», explique-t-elle.

Ce renouveau de la gymnastique rythmique sera d’ailleurs le principal sujet de conversation lors de la première compétition de la saison (le championnat régional sud), qui aura lieu les 4 et 5 février à Dieppe.

Quatre clubs (le club Extenso de Dieppe, le club Voltige de Lamèque, le club Rythmika de Fredericton et le club Krystal de Grand-Sault) et plus de 60 athlètes prendront part à l’événement.

Le calendrier comprend d’autres compétitions importantes, soit la présélection du championnat de l’Est le 18 février (à Lamèque), le championnat provincial du 10 au 12 mars (à Fredericton), le championnat de l’Atlantique du 7 au 9 avril (à Grand-Sault) et le Championnat de l’est du Canada du 21 au 24 avril (à Markham, en Ontario).

La saison culminera avec le championnat canadien, qui sera présenté du 17 au 21 mai à Edmonton, en Alberta.

Selon Krista Kelly, le Nouveau-Brunswick, pourrait compter sur sept participantes à ce grand rendez-vous national cette année.

«L’année dernière, c’était la première fois en plus d’une décennie qu’on parvenait à qualifier nos gymnastes pour des compétitions de haut niveau. Nous voulons certainement répéter cet exploit», mentionne-t-elle.

«Ce sera donc une année très importante pour nous, parce que la meilleure façon d’accélérer le développement de nos gymnastes, c’est de leur permettre d’acquérir de l’expérience lors des compétitions de calibre national», poursuit la présidente.

On misera également sur le développement des entraîneurs, sur une plus grande fréquence des entraînements et sur un élargissement du bassin d’athlètes qui pratiquent la gymnastique rythmique pour passer au prochain niveau.

Le club Extenso compte présentement sur 140 gymnastes dans ses rangs.

«Depuis le début de l’année, ces athlètes ont travaillé sans relâche à se perfectionner, indique Krista Kelly. En ce début de saison compétitive, le championnat régional sud leur permettra de récolter le fruit de ces efforts et de continuer à se dépasser dans leur sport.»

La cérémonie d’ouverture se déroulera à 9h50, samedi au gymnase du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Dieppe, alors que les compétitions se mettront en branle à compter de 10h15.

La remise des médailles est prévue pour 12h20 dimanche.