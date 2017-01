Circuit régional de hockey: les amateurs sont tenus en haleine jusqu’à la fin

Probablement en prévision du Super Bowl le weekend prochain, les joueurs du Dynamo et des Prédateurs ont formé une mêlée devant le filet du gardien Kevin Dubé-Blanchette en première période du match de dimanche après-midi. - Acadie Nouvelle: Gilles Duval

Fidèle à son habitude, le Circuit régional de hockey (CRH) du Nord-Ouest a tenu les amateurs en haleine jusqu’à la toute fin de sa saison régulière. Il aura de nouveau fallu attendre le dernier match avant de connaître tous les partenaires du premier tour des séries.

En récoltant deux victoires en fin de semaine, les Prédateurs (2e, 18-6-0=36 pts) ont terminé à égalité avec le Thunder de Perth-Andover (3e, 17-5-2=36 pts) mais ils obtiennent le deuxième rang en raison de leur nombre plus élevé de victoires.

Après l’avoir emporté 5 à 3 contre les Draveurs du Bas-Madawsaka vendredi soir, les Prédateurs ont vaincu le Dynamo de Kedgwick au compte de 10 à 4 pour clore la 26e campagne du CRH, dimanche après-midi. Fred Ouellet, Michaël Morin, Olivier Dumont et Alex Ouellet ont chacun enfilé une paire de buts dans la victoire. Rémi Savoie a fait de même dans la défaite.

Dans la série quart de finale B, les Prédateurs seront opposés aux Cataractes de Grand-Sault (7e, 9-15-0=18 pts).

Vendredi soir, les Castors de Saint-Quentin ont vaincu les Panthères du Haut-Madawaska par la marque de 4 à 2. Ils sont responsables de deux des trois revers des champions de la saison régulière. Danny Chiasson a réussi un doublé dans la défaite. Il a décroché le championnat des marqueurs avec ses 42 buts et 49 aides pour 91 points.

Dans la série A, les Panthères (1er, 21-3-0=42 pts) croiseront le fer contre les Draveurs (8e, 4-18-2= 10 pts) pendant que dans la série D, les Ambassadeurs de Saint-Jacques (4e, 15-5-4=34 pts) seront opposés aux Castors (5e, 14-10-0=28 pts).

Mené à l’attaque par Lachlan McIntosh (5-2) qui a participé à tous les buts des siens, le Thunder l’a emporté 7 à 5 contre le Dynamo, vendredi soir. Chad Lacasse (2-1) et Rémi Savoie (0-3) ont été les plus productifs dans une cause perdante.

Le Thunder et le Dynamo (6e, 9-14-1=19 pts) ont rendez-vous dans la série quart de finale C.

Fait à souligner, aucun des 24 matchs des Panthères, des Prédateurs, des Castors et des Cataractes ne s’est soldé en prolongation ou en tirs de barrage.