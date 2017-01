Hockey senior Nord-Est: les Stallions écrasent les JC’s de Bouctouche

Les amateurs de hockey senior ont eu droit à une rencontre au sommet, dimanche soir au Centre J.-K.-Irving de Bouctouche, alors que les deux meilleures équipes du circuit Nord-Est s’affrontaient. Les Stallions de Montague s’en sont tirés avec les grands honneurs, grâce à un triomphe convaincant de 11 à 3 sur les JC’s.

La victoire permet aux Insulaires (12-3-1, 25 points) de s’emparer du premier rang, un point devant Bouctouche (11-5-2, 24 points).

Les JC’s ont cependant deux parties de plus à disputer que leurs adversaires.

Chris Doyle, David Mazurek et Steven Brazil ont dirigé l’attaque des gagnants avec une paire de buts chacun.

Spencer MacDonald, Dylan McGuigan, Marshall Ellis, Devin Gunn, et Jesse MacIntyre ont réussi les autres filets des gagnants.

Jacques Cormier, Ryan Salvis et Michael LeBlanc ont riposté pour Bouctouche dans une cause perdante.

Les JC’s ont fait preuve d’indiscipline, écopant de 15 pénalités contre seulement deux pour les Stallions.

Samedi, les amateurs ont eu droit à deux parties qui ont été marquées par des remontées spectaculaires.

Au Palais des glaces Inch Arran de Dalhousie, les Vikings du Restigouche-Nord ont évité l’affront de la défaite grâce à Olivier Perreault, dont le but à la 54e minute aura finalement fait la différence dans un gain de 7 à 6 face aux JC’s de Bouctouche.

N’empêche que les hommes de l’entraîneur Jason LeBlanc dominaient 6 à 1 en fin de deuxième période lorsque les JC’s ont réussi à réduire l’écart à un seul but à mi-chemin en troisième.

Sans le but de Perreault, les JC’s auraient provoqué la prolongation puisque Luc Williams a fait bouger les cordages avec seulement 63 secondes à écouler au cadran.

Joey Bernard a mené l’attaque des Vikings avec deux buts et une passe. Jacob Scott (1-2) et Perreault (1-2) ont eux aussi produit trois points, de même que Stephen Thorne (0-3). Jérémy Doucet (1-1), Ryan Mockler et Neil Coombs ont été les autres buteurs. Alex Blais a obtenu deux passes.

Peter Boyd a été particulièrement efficace dans le camp des JC’s avec deux buts et trois passes. Luc Williams (1-2), Jacques Cormier (1-1), René Goguen et Michael LeBlanc ont complété. À noter les deux mentions d’aide de Nick Thériault.

À Montague, les Hawks d’Elsipogtog ont failli se faire jouer le même tour face aux Stallions qu’ils ont finalement défait 8 à 7 en tirs de barrage.

Les Hawks ont cependant joué avec le feu en laissant filer des avances de 4 à 0 et de 6 à 1.

Rankyn Campbell, qui a inscrit le but vainqueur pendant les tirs de barrage, a mené les siens avec deux filets et autant de passes. Scott Sack (2), Dawson Campbell (1-2), Billy Gaston (1-1) et Lyndon Joseph (1-1) ont ajouté les autres buts.

La riposte des Stallions est venue des bâtons de Jamie MacIntyre (4), David Mazurek (1-3), Nick Parker (1-1), et Devon Gunn. Chris Doyle et Marshall Ellis ont obtenu respectivement quatre et deux mentions d’aide.