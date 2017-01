Hockey: week-end frustrant pour les Aigles Bleu(e)s

Le gardien des Aigles Bleus, Alex Thibaudeau, n’avait pas envie de regarder les célébrations de Cam Braes (10) et de ses coéquipiers des Varsity Reds de l’UNB après un but marqué en troisième période, samedi. - Collaboration spéciale: Marc Grandmaison

«On ne peut pas être satisfait d’avoir un pointage serré. On a perdu.»

Les commentaires de Serge Bourgeois en disaient long sur le sentiment qui habitait les joueurs des Aigles Bleus de l’Université de Moncton (10-15-1, 21 points) après le revers de 6 à 3 subis aux mains des puissants Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick (21-2-3, 45 points), samedi soir.

Après des dégelées de 9 à 2, 9 à 0 et de 9 à 1, l’U de M a fait meilleure figure face à ses rivaux de Fredericton samedi. Mais c’était loin de satisfaire l’entraîneur.

«Nous avons manqué de discipline en deuxième période et ça nous a coûté cher. Quand on donne des chances de marquer à une équipe comme ça, ils nous le font payer», souligne-t-il.

Malgré tout, Bourgeois se dit encouragé par ce qu’il voit depuis quelques rencontres.

«Je pense que nous jouons du bon hockey présentement. Nous sommes mieux organisés défensivement», explique-t-il.

Selon lui, ses joueurs avaient encore sur le coeur les trois autres raclées subies aux mains des Varsity Reds.

«C’est certain qu’il y a de la fierté là-dedans. Il ne faut pas être satisfait de concurrencer contre des équipes comme ça, il faut trouver une façon de les battre.»

Carl Marois, Steve Lebel et Alex Saulnier ont réussi les buts de l’U de M dans une cause perdante.

Lebel était d’ailleurs du même avis que son entraîneur à propos de l’indiscipline des locaux.

«Le pointage était plus serré que les autres parties contre eux, mais des erreurs et l’indiscipline ont encore eu raison de nous», raconte-t-il.

Deux revers des Aigles Bleues

Du côté féminin, l’équipe de Denis Ross a encaissé deux autres revers en fin de semaine.

L’U de M a d’abord laissé filer une avance de 2 à 1 en troisième période pour finalement s’incliner 4 à 2 devant les X-Women de l’Université St. Francis Xavier samedi.

Katryne Villeneuve et Judyanne Bernier ont réussi les deux seuls buts des perdantes.

Gabrielle Forget a tout de même bloqué 38 tirs dans la défaite.

Dimanche, l’U de M a vu les Huskies de l’Université Saint Mary’s se sauver avec une victoire de 5 à 4 en prolongation.

«On est en mode séries et on voulait de la constance. Et dimanche, on ne l’avait visiblement pas», commente l’entraîneur de l’U de M.

«On commençait à voir de la hargne en troisième période et c’est ça que ça prend pour gagner. Il faut commencer à bâtir cette mentalité de séries d’ici la fin de la saison, surtout que nous sommes une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts.»

Pire encore, les filles en bleu ont accordé pas moins de trois filets à l’adversaire, alors qu’elle évoluait en avantage numérique au cours des deux dernières rencontres.

«Ça n’a pas de bons sens», lance Denis Ross.

«Et pourtant, on travaille constamment notre avantage numérique», ajoute-t-il en haussant les épaules.

«Avant le match, j’ai parlé aux vétéranes. J’en avais six devant moi et je leur ai dit: “vous n’avez pas le choix, vous allez devoir motiver le groupe par la façon dont vous allez jouer et il va falloir que vous soyez constantes du début à la fin pour que les autres suivent”», poursuit-il.

La gardienne Sabrina Lebrun a encaissé le revers dans le camp de l’U de M.

«On a quand même montré beaucoup de caractère comme équipe. On n’a pas lâché jusqu’à la fin», souligne-t-elle, faisant allusion au but égalisateur réussi avec 29 secondes à écouler.

«On n’a pas commencé le match comme on voulait, mais on s’est regroupé en deuxième période et on s’est retroussé les manches. On savait qu’on était capable de revenir dans le match.»

Volleyball: belle victoire des Aigles Bleues

L’équipe de volleyball des Aigles Bleues de l’Université de Moncton (7-6, 14 points) a signé une victoire de 3 à 1 sur les Axewomen de l’Université Acadia (3-13, 6 points), vendredi soir dans leur nid. La troupe de Monette Boudreau-Carroll l’a emporté par des manches de 25-23, 25-27, 25-19 et 25-11.

«On traverse une période creuse et on va prendre cette victoire», mentionne la pilote de l’U de M. L’U de M rendra visite aux Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick mercredi soir à Fredericton.

Défi d’athlétisme McGill: deux records de l’U de M pour Alain Doucet

Alain Doucet a mené la charge pour les Aigles Bleus de l’Université de Moncton lors du Défi d’athlétisme McGill, qui a eu lieu à Montréal en fin de semaine, avec deux records de l’institution acadienne (saut à la perche et pentathlon). Il a pris le sixième rang au classement général avec 4345 points.

Isabelle Morris a aussi connu de bons moments à l’heptathlon avec une quatrième position.

Ses 2872 points lui ont même permis de s’approcher du record de Stéphanie Doiron, qui est de 2941 points. Mentionnons également la 11e position de Sara-Ève Noël au lancer du marteau.

Plusieurs athlètes du club ASEA ont également tiré leur épingle du jeu à Montréal. La Dieppoise Sophie Black remporte l’épreuve du pentathlon avec un total de 3077 points.

Laura Dickinson, de Miramichi, termine quatrième au 3000m.

Du côté masculin, il faut parler de la 12e position de Jean-Luc Bastarache au saut à la perche et la huitième position de l’équipe du relais 4X200m, composée de Christian Richard, Samuel Robichaud, Julien Léger et Sébastien LeBlanc.

Même résultat pour l’équipe du 4X400m, avec Sébastien LeBlanc, Samuel Robichaud, Raphaël Choquette et Christian Richard.

Enfin, Aaron LeBlanc, de Memramcook, a pris le huitième rang au lancer du marteau.