Ringuette: un dimanche très spécial pour l’Attack à Montréal

En battant deux fois le Mission de Montréal, dimanche, l’Attack de l’Atlantique s’est non seulement assuré du championnat de la division Blanche et d’un laissez-passer direct pour le Championnat canadien, mais il a aussi rejoint les Turbos de Cambridge au sommet du classement général de la Ligue nationale de ringuette.

C’est un entraîneur-chef fier et ému que le journal est parvenu à joindre quelques minutes après leur victoire de 8 à 7 en fin d’après-midi. Plus tôt dimanche matin, les filles de Gilles Proulx ont eu raison du Mission 8 à 5.

«Je ne trouve pas les mots pour te décrire les émotions que toute l’équipe éprouve actuellement», s’est exclamé l’entraîneur.

«Je suis tellement fier des filles. Elles viennent quand même de détrôner une équipe qui avait gagné le titre de leur division au cours des huit dernières années. Ç’a été deux matchs serrés aujourd’hui», révèle Gilles Proulx.

«C’est spécial ce que nous sommes en train de vivre, surtout que nous avions probablement le calendrier le plus difficile de la ligue. Nous venons de disputer un deuxième week-end de quatre matchs en 30 heures en trois semaines. Les filles ont tout donné en fin de semaine», dit-il.

L’Attack était d’autant plus handicapé ce week-end par les absences de deux de ses pillières en défensive en Renée Richard et Natasha Mills. La jeune Britney Snowdon, rappelée exceptionnellement pour la fin de semaine, et Kirsti Mason, ont pris la relève.

«Ce sont habituellement deux filles qui évoluent à l’attaque mais elles ont bien fait ça», mentionne Gilles Proulx.

L’entraîneur pouvait heureusement compter sur le retour au jeu de Martine Caissie après une absence de plus d’un mois.

Les noms des buteuses pour les matchs de dimanche n’étaient pas encore disponible, mais Caissie avait déjà enregistré six buts et trois passes après les matchs de samedi contre le Royal de Bourassa. L’Attack l’a d’abord emporté 10 à 6 avant de subir un revers de 12 à 11 en fusillade contre les représentantes de Bourassa.

«Ça n’a pas paru sur la feuille de pointage, mais Martine était un brin rouillée samedi, particulièrement sur les réceptions de passe. Mais plus ça allait et plus tu voyais que sa coordination était en train de revenir», indique Proulx.

En bref… Jenny Snowdon (4-4), Josée Doiron (3-3), Dominik LeBlanc (3-1), Joëlle Proulx (1-5), Britney Snowdon (1-2), Jocelyne Landry (1-2) et Sabrina Cormier ont également trouvé le fond du filet lors des deux parties de samedi… L’Attack complétera son calendrier régulier en fin de semaine prochaine en accueillant l’Adrénaline de Lac-Saint-Louis. Les deux clubs s’affronteront deux fois samedi (13h, 19h), de même que dimanche (10h45), chaque fois à l’aréna Marina de Cocagne…