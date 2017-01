Crashed Ice au Minnesota: Bruno Richard prédit un podium à Samuel Nadeau

Bruno Richard dit avoir déjà avisé les Américains frayant sur le circuit de la Coupe du monde de patinage de descente extrême de réserver une place sur le podium à Samuel Nadeau, samedi, lors du Red Bull Crashed Ice de Saint Paul.

N’empêche que podium ou pas, il s’agit d’une fort belle nouvelle pour les amateurs de patinage extrême du Nouveau-Brunswick puisqu’il y a deux semaines, Nadeau avait soulevé l’hypothèse de ne pas se rendre à Saint Paul.

D’abord en raison des coûts qui y sont associés, mais surtout parce qu’il comptait sur Bruno Richard afin de le guider dans les aéroports, lui qui n’a jamais pris l’avion seul. Richard sera tout même présent à Saint Paul, mais il ne prendra pas le même vol.

«J’ai finalement décidé d’y aller seul comme un grand. Rien ne va m’empêcher de vivre mes rêves. J’embarque dans l’avion très tôt jeudi matin vers 5h45», affirme le jeune crasheur âgé de 20 ans.

«Grâce à ma famille et des amis, j’ai également réussi à me trouver des sous pour m’aider à payer mes dépenses. Mes parents (Roberto et Mylène) et ma marraine (Nadine) m’ont grandement appuyé dans tout ça, de même que mes coéquipiers de mon club junior B (Koyotes de Kent)», dit-il.

Bruno Richard, qui a pris sous son aile le jeune casse-cou d’Atholville il y a deux ans, croit énormément en son potentiel. En fin de semaine, Nadeau en sera à ses débuts officiels dans la nouvelle division junior.

«C’est tout nouveau le championnat junior et la plupart des gars sont des recrues. Samuel, lui, il a déjà cinq courses d’expérience, dont un Red Bull Crashed Ice (Edmonton, 2015) et trois épreuves de la Coupe Riders», souligne Richard.

«Mon objectif est de prendre part à la finale du vendredi soir. Si je n’y arrive pas, je serai déçu. J’ai de l’expérience, davantage même que la majorité des gars dans la division junior, et la piste de Saint Paul est réputée pour être très technique. Et ça adonne que c’est l’une de mes forces», explique Nadeau.

Contrairement aux finales des hommes et des femmes qui ont lieu samedi soir, celle des athlètes junior a lieu vendredi à compter de 20h30, heure de l’Atlantique.

«Je vais faire deux ou trois descentes d’entraînement jeudi soir, puis j’aurai mes qualifications vendredi matin. Je dois me qualifier dans le top 32 pour continuer. À moins d’une catastrophe, je crois que c’est seulement une formalité. J’ai juste hâte que ça commence. Là, je suis à la fois nerveux, excité et anxieux. J’ai aussi l’intention de prendre part au party après les finales de samedi. Je vais en profiter pour demander des conseils à certains vétérans. J’ai déjà la chance d’en connaître certains grâce à la Course Xtreme CCNB de Bathurst», ajoute Nadeau.

Bruno Richard estime que seuls les Finlandais Joni Saarinen et Mirko Lahti peuvent réellement donner du fil à retordre à l’Acadien.

«Samuel est rapide, il a habituellement de bons départs et ses habiletés techniques sont phénoménales. J’ai déjà averti les Américains de lui réserver une place sur le podium. Le commentateur de Red Bull Crashed Ice, Reed Whiting, est lui aussi au courant du potentiel de Samuel et il a très hâte de le voir à l’oeuvre. Je vais tenter de mon mieux de bien l’encadrer là-bas», confie Richard, qui a finalement obtenu une invitation pour Saint Paul à la suite d’une blessure de l’Ontarien Daniel Guolla.

N’eut été du désistement de Guolla, qui figure dans le top 9 canadien – le quota maximal permis pour un pays à une épreuve de Red Bull Crashed Ice -, Richard en aurait été quitte pour regarder la compétition du week-end à la télévision comme tout le monde. Ses décevantes 69e (Marseille) et 46e (Jyväskylä/Laajis) places plus tôt ce mois-ci ont fait en sorte de repousser Richard en 10e position au Canada.

«Je suis très content, s’est-il exclamé, lundi soir. J’ai toujours adoré l’épreuve de Saint Paul. Tu as toujours près de 100 000 personnes sur le site pour la finale et c’est quelque chose.»

«J’y vais avec l’espoir d’obtenir mon laissez-passer pour le Red Bull Crashed Ice d’Ottawa en mars. Un top 25 samedi devrait être suffisant. Je ne te raconterai pas de mensonges, la piste technique de Saint Paul ne m’avantage pas. Ce n’est pas une piste pour les patineurs. Mais en même temps, c’est un parcours qui réserve toujours son lot de surprises», ajoute Bruno Richard.

Monica Boudreau confirme sa présence à Bathurst le 25 février

Monica Boudreau, qui avait retenu l’attention en 2015 en se rendant en Chine afin de prendre part aux Championnats mondiaux de patins à roues alignées de la World Slalom Series, sera l’une des rares Acadiennes à participer à la Course Xtreme CCNB de Bathurst, le samedi 25 février.

L’athlète originaire de Beresford, qui habite depuis quelques années à Saint-Raymond, au Québec, en sera à une deuxième participation consécutive à l’épreuve néo-brunswickoise. En 2016, elle avait dû se contenter d’une septième place en raison d’un accrochage pendant sa dernière descente.

«Mes objectifs sont plus élevées cet année, prévient l’ancienne hockeyeuse des Aigles Bleues de l’Université de Moncton. Je veux un top 5. Je sais qu’il va y avoir des athlètes qui font partie de la Coupe du monde, mais j’ai l’intention de les surprendre.»

Parmi les autres athlètes qui ont confirmé leur présence à Bathurst, on retrouvera bien sûr le gagnante de 2016 Jacqueline Légère, une Ontarienne d’origine acadienne qui occupe en ce moment le deuxième rang sur le circuit de la Coupe du monde.

Quatre autres filles du circuit de la Coupe du monde seront également sur place, soit la Française Sandrine Rangeon (5e), la Britanno-Colombienne Elaine Topolnisky, la Sherbrookoise Jeanne Chouinard (20e) et l’Allemande Katrina Boesch (23e).

Par ailleurs, Monica Boudreau s’est également qualifiée pour le Championnat canadien de hockey féminin des Forces armées canadiennes qui auront lieu du 4 au 9 mars à Borden, en Ontario.

Celle qui vient à peine de joindre les rangs des Forces armées canadiennes fait partie de l’équipe de la base de Valcartier.

«J’ai joint l’armée le 9 janvier et le lendemain j’ai appris que j’étais sélectionnée pour les championnats régionaux. Ils ont retranché une fille pour me faire une place. Le calibre de jeu est un peu plus fort que ne l’était celui du hockey universitaire il y a une douzaine d’années», raconte la jeune trentenaire.