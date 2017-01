Séries dans le CRH: un lourd défi attend les Draveurs contre les Panthères

Joey Landry, des Panthères du Haut-Madawaska, et Jason Martin, des Draveurs du Bas-Madawaska. - Acadie Nouvelle: Gilles Duval

Un duel 1 contre 8 en séries paraît toujours inégal au départ. C’est dans ce siège des négligés que les Draveurs du Bas-Madawaska se présenteront contre les champions de la saison régulière, les Panthères du Haut-Madawaska, pour leur affrontement en ronde quart de finale dans le Circuit régional de hockey du Nord-Ouest.

Les Panthères (1er, 21-3-0=42 pts) ont connu une saison de rêve. Ils ont mené la ligue pour les buts marqués (178) et les filets concédés à l’adversaire (75). Ils ont égalé le meilleur rendement défensif dans un calendrier de 24 parties, marque réalisée par les Ambassadeurs de Saint-Jacques lors de la saison 2015-2016.

Un écart de 32 points sépare les deux équipes au classement. En saison, les Draveurs (8e, 4-18-2=10 pts) ont inscrit 80 buts tout en n’en accordant 124 aux équipes adverses.

Malgré tout, les Panthères sont conscients que le compteur repart à zéro. Ils savent que l’équipe qui récoltera 12 victoires en séries sera couronnée championne.

«On a assez d’expérience dans le vestiaire pour savoir que ces statistiques ne veulent plus rien dire. Mais il y a tout de même une pression qui entoure la formation qui termine au premier rang, les autres clubs veulent la vaincre. On sait qu’on peut battre tout le monde, nos chances sont très bonnes», a dit le vétéran attaquant Joey Landry (11-15=26pts).

Lors du dernier affrontement entre les deux clubs, les Panthères l’ont emporté 3 à 1.

«Au cours des derniers matchs, nous avons tenté de resserrer notre jeu et faire encore mieux en défensive. En séries, un but accordé peut parfois changer l’allure d’un match», a ajouté le numéro 22 des Panthères.

De nouveaux patineurs, qui ont joué du hockey dans un calibre supérieur, ont rejoint les Panthères cette saison, soit Danny Chiasson (champion marqueur), Dean Ouellet, Alex Émond et Michael Ward.

«Ce sont des joueurs qui ont fait une différence. Quand une équipe va chercher du renfort, les autres comprennent et acceptent leur rôle», a poursuivi Landry.

Même s’ils sont considérés comme les négligés dans cette série, les Draveurs entendent donner tout ce qu’ils peuvent contre les Panthères.

«C’est un gros défi de se mesurer à l’équipe de première place. Le style de jeu change en séries. On sait qu’il faudra redoubler d’efforts dans notre zone et attendre les occasions. On verra ce que ça va donner», a dit l’attaquant des Draveurs, Jason Martin (13-21=34pts).

Les Draveurs se motivent sur le résultat du dernier affrontement entre les deux clubs.

«Nous sommes encouragés par l’allure des derniers matchs. Nous en avons perdu quelques-uns par un ou deux buts. On ne sait jamais, tout peut arriver dans un match de hockey», a indiqué le numéro 49 des Draveurs.

Il a dit espérer que quelques joueurs blessés pourront réintégrer l’alignement de l’équipe en vue des séries.

«Nous avons disputé les derniers matchs de la saison à deux lignes. C’est dur physiquement», a-t-il noté.

La ronde quart de finale des séries débutera vendredi soir.