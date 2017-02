2016, une grande année pour le lutteur Marc Roussel

Un an après avoir été choisi le méchant numéro un au Québec et obtenu la troisième position pour le titre de lutteur par excellence lors de la remise annuel des prix de Lutte.com, Marc Roussel, alias Marko Estrada, occupe toujours une place de choix dans La Belle Province.

Le lutteur de Le Goulet, qui détient le record du plus long règne de champion principal d’une promotion d’importance au Québec – ça fait maintenant 1151 jours qu’il est champion de la NSPW, soit 176 jours de plus que l’ancienne marque que détenait Édouard Carpentier depuis 1964 -, a terminé au deuxième échelon de l’année 2016 dans trois des plus importantes catégories.

Ainsi, il a pris le deuxième rang pour le trophée Yvon-Robert remis au lutteur de l’année. Seul Mike Bailey, déjà gagnant l’an dernier, l’a devancé à ce chapitre.

Le saltimbanque a également terminé en deuxième position pour le combat de l’année (contre Chris Hero, en février) et pour la rivalité de l’année (contre Travis Toxic).

Il a de plus célébré son nouveau statut de gentil en prenant le troisième échelon au chapitre des lutteurs les plus populaires du Québec. Enfin, le gala Golden Opportunity VIII, dont il faisait les frais de la finale face à Travis Toxic, a été voté le spectacle de l’année.

«C’est assurément ma meilleure année dans la lutte», affirme l’Acadien âgé de 33 ans.

«Battre le record d’Édouard Carpentier est ce que je considère comme mon plus gros accomplissement. Je suis aussi très fier d’avoir lutté pratiquement chaque fin de semaine devant des foules record un peu partout au Québec, d’avoir livré ce que je considère mon meilleur match en carrière face à Chris Hero – l’actuel Kassius Ohno à la NXT – et d’avoir terminé au 256e rang du classement annuel du top 500 mondial du Pro Wrestling Illustrated», dit-il.

«Bon, c’est sûr que je suis un peu déçu de ma deuxième place pour le titre de meilleur lutteur au Québec, compte tenu de l’année que je viens d’avoir alors que je n’ai pas subi une seule défaite. Mais en même temps, c’est mon meilleur classement à vie et je dois donc être content. Je suis également fier d’être passé de lutteur le plus détesté à celui du troisième plus populaire en un an. Je trouve que c’est un bel accomplissement», révèle Marc Roussel.

«Je suis également très content du prix du spectacle de l’année de la NSPW pour Golden Opportunity, parce que mon combat contre Travis Toxic a officialisé le fait que je brisais le record de Carpentier», indique Roussel qui, cette semaine, a aussi été honoré à titre de lutteur par excellence pour une troisième année consécutive à la NSPW.

Le créateur des prix de Lutte.com, Pat Laprade, a par ailleurs rendu hommage à Estrada lors du dévoilement des différents gagnants.

«Au niveau des habiletés dans l’arène, Estrada n’a pas son égal au Québec, mentionne Laprade. Je l’ai dit l’an dernier et je le répète encore: Estrada serait encore plus à l’avant-plan de la scène s’il ne luttait pas presque exclusivement pour la NSPW.»

«Il est sans l’ombre d’un doute le MVP de la NSPW. La réaction de la foule à son égard, ses combats contre les Chris Hero, Angel et Toxic lui ont permis de connaître toute une année. Il a aussi démontré qu’un lutteur avec du charisme peut réussir autant comme méchant que comme gentil», ajoute-t-il.

Marko Estrada défendra sa couronne au Centre Horizon de Québec, le 11 février, contre l’Américain Matt Cross, qui se fait également appelé Son of Havoc à la Lucha Underground.