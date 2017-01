Les chiens de traîneau, ces marathoniens… à quatre pattes

C’est souvent dans les coins les plus isolés qu’on fait les découvertes les plus intéressantes. Dans le comté de Restigouche, à mi-chemin entre Campbellton et Kedgwick sur la route 17, il existe une microscopique communauté appelée Glenwood où la population se chiffre à seulement six personnes réparties dans trois maisons. Un hameau tellement minuscule qu’on ignorait même que des gens y vivaient, jusqu’à cette semaine, à l’Hôtel de ville de Campbellton, ainsi qu’au bureau du député provincial Donald Arseneault.

À Glenwood, donc, Rémy Leduc et Katherine Langlais, un couple dans la jeune trentaine, y élèvent en toute tranquillité leur fille Marianne.

Parfois, ils ont la visite de Monsieur le maire de Glenwood, Charles Furlong, un gentil voisin qui habite le coin depuis déjà un demi-siècle.

«Quand Charles vient prendre un café, on rigole en disant que nous sommes en pleine réunion du conseil de ville. Nous avons même déjà songé à changer le nom de Glenwood pour Dogwood, parce qu’il y a plus de chiens que d’humains», confie-t-il en riant.

Remarquez que l’idée de changer l’appellation pour Dogwood n’est pas si bête. Rémy, qui gagne sa vie comme pilote d’hélicoptère dans l’Arctique pendant l’été, est aussi copropriétaire avec sa conjointe du chenil Akkada. Au total, ils s’occupent de 33 chiens. Trente-trois toutous pesant de 45 à 60 livres, pour la plupart, qui s’entraînent quotidiennement attelés à un traîneau, dans le but de livrer des courses de longue distance. Trente-trois marathoniens qui jappent, c’est quand même quelque chose.

Dans ce sport pour le moins underground, Rémy et Katherine sont ce qu’on appelle des mushers, ou si vous préférez des conducteurs. Ils sont d’ailleurs les seuls mushers du Nouveau-Brunswick à faire de la compétition sportive. Depuis 2011, ils ont pris part à plus d’une douzaine de courses.

«Ça fait sept ans que nous habitons à Glenwood, affirme Rémy. Pour les chiens, nous cherchions un endroit zoné blanc où nous pouvons faire pas mal ce que nous voulons. Il nous fallait aussi de l’espace et pas trop de voisins, en plus d’être situé dans les hauteurs afin d’avoir de la neige. À Glenwood, nous sommes situés à 1100 pieds au-dessus de la mer. Il arrive parfois qu’il neige ici et qu’il pleut à Campbellton. Le fait que nous soyons collés sur les terres de la Couronne aide aussi beaucoup pour les sentiers.»

«Ces chiens ont un urgent besoin de courir, rapporte-t-il. Si j’ai le malheur de sauter une journée, ils me le font savoir. Ils doivent absolument expulser cet énergie qui les habitent.»

Selon Rémy, les épreuves de chiens de traîneau sont en gros le pendant canin des courses de chevaux.

«Avec beaucoup moins d’argent en jeu cependant, tient à souligner Rémy. Il n’y a personne qui devient riche là-dedans. Les bourses qui sont offertes dans les compétitions ne paient qu’une partie des dépenses. Nous sommes là-dedans uniquement parce que nous sommes des passionnés.»

Le rêve du Yukon Quest…

À compter du 21 février, et pour une durée variant de trois à quatre jours, Rémy et Katherine se rendront à Prince Albert, en Saskatchewan, afin de prendre part à deux épreuves du Canadian Challenge. Vingt-six de leurs 33 bêtes feront le voyage et seuls les retraités et les chiots resteront à la maison. Les chiens les plus expérimentés seront de la course à 12 (540 km, Rémy), les plus jeunes dans l’épreuve à huit (286 km, Katherine).

L’enjeu de cette longue aventure, du moins pour l’attelage à 12 chiens, est un laissez-passer pour le Yukon Quest de 2019, l’équivalent d’une finale de la Coupe Stanley pour les mushers de l’Amérique du Nord. Croyez-le ou non, le Yukon Quest est un parcours de 1000 miles (1600 km) entre Whitehorse et Fairbanks. Les chiens mettent de neuf à 14 jours à rallier la distance.

«Un musher atteint une certaine notoriété quand il parvient à se qualifier et à terminer le Yukon Quest, dit-il. Actuellement, je suis respecté pour la persévérance de mes chiens. Mais, sur le plan personnel, il me manque le Yukon Quest.»

Il n’est pas nécessaire de se retrouver sur le podium pour obtenir son laissez-passer. Il suffit de terminer le Canadian Challenge. Sauf que c’est plus facile à dire qu’à faire puisque plus de 50% des équipes abandonnent en raison de la fatigue des chiens, voire à cause de blessures.

«Je ne m’en vais pas là-bas pour gagner, mais bien pour le compléter. C’est aussi une belle occasion pour nos chiens plus jeunes de prendre de l’expérience. J’ai hâte de voir qui va se démarquer parmi eux. Il faut comprendre que chaque chien a sa propre personnalité. Certains sont des guerriers, d’autres préfèrent se coucher à terre. C’est beau l’entraînement, mais c’est seulement en compétition que tu peux vraiment voir les qualités et les défauts d’un chien», mentionne-t-il.

Au cours des prochaines semaines, le couple participera à deux autres compétitions.

Il y aura d’abord le Can-Am Crown, une compétition internationale disputée à Fort Kent, dans l’État du Maine, à compter du 3 mars. Rémy prendra part à l’épreuve de 402 km avec les chiens plus jeunes, alors que Katherine fera partie de la course de 160 km avec les bêtes plus expérimentées.

Ensuite, du 17 au 19 mars, Rémy et Katherine se feront cette fois-ci la lutte au Défi Taïga 200 de Fermont, au Québec. Ils s’élanceront tous deux avec un attelage de 10 chiens.