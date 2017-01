Manny, la vedette de l’attelage

Manny et Mémé sont les principales têtes d’affiche de l’attelage de Rémy Leduc. - Gracieuseté

Comme dans n’importe lequel sport de longue distance, les courses de chiens de traîneau ont aussi leur lot de vedettes. Au sein du Chenil Akkada, le Lee Roy canin a pour nom Manny, un Alaskan âgé de 5 ans.

Selon son musher et entraîneur Rémy Leduc, bien qu’il ne soit pas exceptionnellement musclé, Manny possède des qualités indéniables qui en font un athlète de premier plan.

La principale force de Manny est sa vitesse de croisière. Il est, paraît-il, régulier comme une montre suisse.

«Manny est un chien qui adore les nouveaux sentiers, indique Rémy. De la trail, il en mange. Aussitôt qu’il se trouve dans un sentier qu’il n’a jamais vu, il capote tellement il est motivé.»

Parmi les autres valeurs sûres de l’équipe, on note Ellie et Mémé, qui se trouvent à être les soeurs de Manny, de même que Raven, âgé de 6 ans, et Bonemine – en hommage à l’épouse d’Abraracourcix -, une chienne en pleine progression qui n’a que 4 ans.

Cela dit, il est clair que c’est autour de Manny que l’équipe est construite en vue du Yukon Quest 2019, même si Rémy refuse de voir aussi loin. Il soutient que Manny a beau être sa principale vedette, il n’est pas exclu qu’un jeune chien parvient d’ici là à le surpasser. Plusieurs chiens de l’équipe ont actuellement 2 et 3 ans et certains ont un beau potentiel.

«Pour faire un bon leader, un chien doit avoir une volonté d’avancer qui est supérieure à celle des autres. Le leader doit aussi être en mesure de garder sa concentration et maîtriser tout le langage de la compétition. C’est très important qu’il puisse obéir immédiatement aux ordres du musher. Il y a des chiens qui sont incapables d’apprendre ce qu’est la droite et la gauche. Un leader doit le savoir», explique-t-il.

Selon lui, il sera toutefois très difficile de trouver un meilleur leader que ne l’a été Lucie, décédée beaucoup trop jeune d’un cancer à l’âge de 7 ans, il y a quelques années.

«Lucie n’avait pourtant aucunement le physique d’une championne. C’était une petite chienne avec des pattes trop courtes qui compensait par une volonté extraordinaire. Elle devait bouger ses pattes deux fois plus vite pour égaler la vitesse des autres. Elle se brûlait donc plus rapidement. J’en ai vu beaucoup des chiens au fil des ans, mais très très peu comme elle», raconte Rémy Leduc.

«Lucie avait un mental toughness exceptionnel. Elle voulait toujours avoir un nez d’avance sur le chien à côté d’elle. C’était à un point tel qu’elle se fâchait quand je la plaçais dans le deuxième duo afin que je puisse la reposer un peu. Ça l’insultait bien raide. Lucie était une athlète incroyable. C’était tellement beau de la voir aller. J’ai encore de la misère à en parler», révèle-t-il avec beaucoup d’émotion.

«Manny, lui, il s’en fout un peu d’être ou non le leader, poursuit-il après quelques secondes de pause. Ça ne l’insulte même pas d’être placé dans le deuxième duo à l’occasion. N’empêche que si j’avais 12 Manny, c’est clair que je gagnerais des courses.»