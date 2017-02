Un match d’une importance cruciale pour les Aigles Bleus

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton sont engagés dans une bataille à trois pour les deux dernières places restantes visant à se qualifier pour les séries éliminatoires au hockey masculin du Sport universitaire de l’Atlantique. Donc, pas besoin de dire que le match de mercredi soir, face aux Huskies de l’Université Saint Mary’s (13-13-1=27pts, 4e), à Halifax, est d’une importance cruciale.

Le Bleu et Or (10-15-1=21pts, 6e) n’a que deux points de priorité sur les Tigers de l’Université Dalhousie (8-15-3), détenteurs de la septième position, et n’a qu’un point de retard sur les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (9-13-4), installés en cinquième place. Chacune de ces formations ont encore quatre matchs à disputer au calendrier.

Les Aigles montrent un dossier d’un gain et de deux revers contre les Huskies cette saison. La seule victoire est survenue le 21 octobre à Moncton (5 à 4) alors que l’Université Saint Mary’s a dominé 5 à 1 à Moncton le 11 novembre et 3 à 0 à domicile le 4 janvier.

«Nous avons besoin d’une victoire, a indiqué l’entraîneur-chef Serge Bourgeois. Nous travaillons sur les détails ainsi que sur nos systèmes. Les gars sont en forme et nous nous concentrons sur les détails avec des analyses vidéo et des jeux au tableau. Le repos est important aussi à ce moment-ci de la saison pour nos joueurs.»

«On ne pouvait pas être satisfaits de la partie de samedi, a dit Marc-Anthony Therrien au sujet de la défaite de 6 à 3 aux mains des Varsity reds de l’Université du Nouveau-Brunswick. Il faut travailler les détails et être prêt contre Saint Mary’s. Il nous reste quatre parties et on veut se donner une chance de participer aux séries. Il faut travailler sur les attaques, amener des lancers au filet et chercher des retours. Il faut donner une meilleure opposition.»

Brandon Thibeau sera devant le filet des Aigles Bleus dans cette rencontre qui sera diffusée sur le Web à l’adresse www.AUStv.ca.

Après cette rencontre, le Bleu et Or sera à l’Université Acadia samedi, recevra UNB le mercredi 8 février et terminera sa saison deux jours plus tard à Charlottetown face aux Panthers.

Volleyball

Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (7-6=14pts,4e) seront à Fredericton, mercredi soir, pour une rencontre face aux Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick (0-15=0pt, 6e).

Les six équipes ont encore trois semaines de matchs en saison régulière à disputer avant le championnat du Sport universitaire de l’Atlantique, au domicile des Huskies, les 3 et 4 mars à Halifax. Cependant, même si les formations sont déjà qualifiées, chacune veut se démarquer et être prête pour la course au titre.

«On ne peut pas prendre les Reds à la légère, même si elles n’ont pas gagné cette saison, a avertit l’entraîneure du Bleu et Or, Monette Boudreau-Carroll. Il est important pour nous de solidifier notre jeu. Nous avons eu trois bons entrainements et nous sommes prêtes. UNB n’a rien à perdre. Il existe une bonne rivalité et la partie ne sera pas facile puisque leur équipe a beaucoup progressé.»