Séries dans le CRH: les Cataractes voudront ralentir les Prédateurs

Reconnaissant la vitesse des leurs opposants, les Cataractes de Grand-Sault tenteront de ralentir les Prédateurs du Témiscouata dans la série quart de finale B qui les opposera dès vendredi soir dans le Circuit régional de hockey du Nord-Ouest.

Selon Joey Laforge, les Cataractes (7e, 9-15-0=18 pts) se sont bien débrouillés contre les Prédateurs cette saison même s’ils ont perdu les trois rencontres disputées contre eux.

«On va donner tout ce qu’on peut. L’important pour nous sera de ralentir les Prédateurs. C’est une équipe qui n’aime pas se faire brasser. Il faudra jouer physiquement, être intenses, bien travailler dans notre zone défensive et profiter de nos chances», a indiqué le numéro 27 des Cataractes.

Les Cataractes comptaient plusieurs nouveaux venus dans leur alignement cette saison. À sa sixième campagne dans la ligue, Joey Laforge est déjà considéré comme un jeune vétéran.

«Nous avons tout de même progressé. Plusieurs vont en être à leurs premières séries éliminatoires dans le hockey senior. Ce sera de l’expérience en banque pour les saisons à venir», a ajouté Laforge.

En l’absence des Cataractes la saison dernière, il a évolué pour le Thunder de Perth-Andover.

«J’ai eu la chance de franchir les deux premières rondes et me rendre en finale. C’est toute une expérience», a-t-il reconnu.

Le petit guerrier de 5 pieds et 4 pouces et pesant 150 livres ne ménage pas ses efforts sur la glace. Il a connu la meilleure saison offensive de sa jeune carrière avec ses quatre buts et 16 aides pour 20 points, lui qui a disputé les 24 parties de son équipe.

«J’ai toujours été l’un des plus petits dans toutes mes équipes. Je ne me stresse pas avec ça. Nous avons une formation jeune qui n’a pas été épargnée par les blessures. J’ai eu beaucoup de glace cette saison car nous avons souvent disputé des parties à 12 ou 13 joueurs», a continué le jeune vétéran.

En récoltant deux victoires lors du dernier week-end, les Prédateurs (2e, 18-6-0=36 pts) se sont emparés du deuxième rang devant le Thunder.

«C’était notre objectif de terminer en deuxième place et c’est mission accomplie. Nous avons eu l’avantage contre les Cataractes cette saison. On s’attend à ce qu’ils jouent du hockey défensif dans cette série», a indiqué l’attaquant des Prédateurs, Fred Ouellet (10-20=30pts).

La saison dernière, les Prédateurs ont terminé au premier rang en saison régulière et ont baissé pavillon en demi-finale contre les éventuels champions des séries, les Castors de Saint-Quentin.

«Je ne dirais pas qu’il y a moins de pression à terminer au deuxième échelon. On aborde les séries toujours de la même manière. Il y a trois grosses rondes devant nous si on veut aller jusqu’au bout. On sait qu’il y aura de l’adversité. Il faudra être prêts et se présenter à chaque match. C’est là qu’on va voir si on est une vraie équipe», a poursuivi le numéro 12 des Prédateurs.