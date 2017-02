ENTREVUE EXCLUSIVE – Justin Haché est heureux de passer aux Stars de Dallas

Les Coyotes de l’Arizona et les Stars de Dallas ont procédé mercredi à une transaction impliquant quatre joueurs des ligues mineures, dont le défenseur Justin Haché. Pour l’Acadien de Petit-Rocher, il s’agit d’une excellente nouvelle puisqu’il souhaitait un changement d’air depuis déjà plus d’un mois.

Haché, qui a célébré son 23e anniversaire de naissance le 10 janvier, a été cédé aux Stars en compagnie du gardien Justin Peters. En retour, les Coyotes reçoivent les attaquants Brendan Ranford et Branden Troock.

Haché, qui en est à sa dernière année de contrat, ne figurait plus dans les plans de l’organisation qui l’a repêché en 7e ronde (208e au total) en 2012.

La signature de l’agent libre Luke Schenn et la décision de garder Jeff Chychrun avec le grand club avaient drôlement changé sa place dans l’organigramme, puisque les vétérans Zbynek Michalek et Jarred Tinordi ont dû être rétrogradés par la suite dans la Ligue américaine avec les Roadrunners de Tucson.

Puis, comme si la situation de Haché n’était pas assez désespérée, un autre vétéran a été embauché et envoyé dans la LAH par les Coyotes, soit Jamie McBain.

«Ils n’avaient vraiment plus l’air de s’intéresser à moi, affirme Haché. Après quelques parties à Tucson en début de saison, ils m’ont envoyé dans la ECHL avec le Rush de Rapid City. J’ai alors demandé une transaction, mais je n’avais pas eu de nouvelle à ce sujet jusqu’à aujourd’hui.»

«Je suis très content parce que le directeur général des Stars, Jim Nill, m’a demandé de me rapporter à leur club-école dans la LAH à Austin (Stars du Texas). Il m’a dit qu’il était très heureux d’avoir pu faire mon acquisition et que c’était maintenant à moi de faire le travail pour assurer ma place», confie-t-il.

Limité à cinq parties à Tucson, où il a amassé une mention d’aide, Haché a disputé 21 matchs avec le Rush. Il montrait une fiche de deux buts et sept passes au moment de l’échange.

«Je vois quand même ce séjour dans la ECHL de façon positive parce que ça m’a permis de retrouver la confiance. J’avais beaucoup de temps de jeu. Je faisais partie de la première vague en avantage numérique et c’était la même chose en infériorité numérique. J’espérais seulement d’avoir une autre chance de jouer dans la Ligue américaine. Et là, aujourd’hui, cette chance je l’obtiens», mentionne Haché, qui se trouvait à l’aéroport de Cincinnati lorsque le journal a réussi à lui parler.

Les prochaines heures ne seront d’ailleurs pas de tout repos puisqu’il devait d’abord se rendre à son appartement pour y retrouver, en fin de soirée, sa conjointe (Madison Andrea).

«À partir là, avec ma blonde et mon chien, je vais me taper 19 heures de route en direction d’Austin. Je sais que les Stars sont à San Antonio vendredi et que les deux équipes vont s’affronter de nouveau samedi à Austin. J’ignore cependant encore si je vais jouer», soutient le défenseur gaucher de 6 pieds 2 pouces et 203 livres.

En 159 matchs professionnels répartis en quatre villes (Portland, Springfield et Tucson dans la LAH, ainsi que Rapid City dans la ECHL), Haché montre une fiche de quatre buts et 26 passes pour 30 points.

Il a remporté la Coupe Memorial avec les Cataractes de Shawinigan en 2012, eux qui en avaient fait leur choix de première ronde (8e au total) en 2010. Haché a aussi disputé deux saisons avec les Screaming Eagles du Cap-Breton, où il est parvenu à sa dernière campagne (2013-2014) à remporter le trophée Kevin-Lowe, remis au meilleur défenseur défensif, en plus de se tailler une place au sein de la deuxième équipe d’étoiles.