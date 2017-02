L’Attack se sent d’attaque pour un podium au championnat canadien

Pour leur sixième saison dans la Ligue nationale de ringuette, les aspirations de l’Attack de l’Atlantique sont nettement à la hausse. Dans les faits, les filles nous chantent depuis l’automne qu’elles se voient sur le podium au championnat canadien. Dimanche, en s’assurant du titre de la section Blanche et d’un laissez-passer direct pour le rendez-vous national, elles ont assurément franchi un grand pas vers cet objectif.

Toutes les filles, sans exception, sont encore aux anges quelques jours après leur dimanche historique.

«Le feeling après notre victoire de dimanche après-midi était juste incroyable. Ça ne s’explique pas. J’ai encore de la misère à le croire», affirme la vétérane Josée Doiron.

«C’était beau de voir ce désir de gagner dans chacune des filles en fin de semaine», dit-elle.

«Plusieurs d’entre nous ignoraient qu’il y avait cet enjeu (laissez-passer) avant le match, révèle pour sa part Dominik LeBlanc. C’est très excitant de réaliser que tout le travail effectué pendant les entraînements a porté fruit.»

Jessica Snowdon, l’une des six filles qui étaient déjà avec le club lors des débuts dans la LNR en 2011, soutient n’avoir jamais douté un instant.

«C’est drôle parce que j’avais calculé que le laissez-passer serait à nous si nous battions Montréal. Par contre, j’avais complètement oublié ça une fois le match terminé. C’est seulement quand Gilles (Proulx) est entré dans le vestiaire en criant que nous avions notre place au championnat canadien que ça m’est revenu», lance-t-elle en riant.

«Ça fait du bien ce que nous avons réalisé en fin de semaine. Ça démontre que notre objectif est atteignable. Il s’agit juste de réaliser chaque petit but pour atteindre le véritable objectif qui est de remporter le titre canadien. Quand j’ai débuté, il y a six ans, je ne m’étais jamais imaginée que nous en serions là. C’est un sentiment incroyable», ajoute Jessica Snowdon.

Jocelyne Landry, une autre vétérane de la première heure, a un sourire scotché au visage depuis dimanche après-midi.

«Je ne suis pas certaine que nous ayons encore réalisé ce que nous venons d’accomplir, mentionne-t-elle. Ça me semble surréaliste d’avoir obtenu le laissez-passer à la place du Mission. Ça nous motive pour mettre encore plus d’efforts sur le reste de la saison.»

La meilleure pointeuse de l’équipe, Jenny Snowdon, en est une autre qui ne cache pas sa fierté.

«C’est incroyable comme sensation. Nous en étions à un quatrième match en moins de 30 heures et notre fatigue donnait un certain avantage à l’autre club. Malgré tout, les filles y ont mis tout leur coeur. Nous la voulions vraiment cette victoire», confie-t-elle.

«Je crois honnêtement que nous sommes rendus à une nouvelle étape. L’équipe est nettement plus forte que lors des saisons précédentes. Si nous maintenons notre rythme, je n’ai aucun doute que nous allons nous retrouver sur le podium», soutient Jenny Snowdon.

L’Insulaire Kirsti Mason a déjà plus que hâte d’entamer la semaine du championnat canadien en mars.

«Dimanche, c’était à la fois exaltant et écrasant comme sentiment. Malgré la fatigue, nous avons réussi à jouer avec le dynamisme dont nous sommes capables. C’est quand même difficile de croire que nous avons déjà notre laissez-passer alors que nous sommes à environ deux mois du tournoi. Ça va nous donner le temps de travailler sur certaines petites choses afin d’aller chercher une médaille», raconte-t-elle.

Karine Doiron n’en revient toujours pas d’avoir mis un terme à la longue domination du Mission dans la division Blanche.

«C’est un feeling extraordinaire. Nous avons joué avec beaucoup de coeur. C’est un moment spécial pour nous. Il n’y a pas de mots pour décrire la joie que nous éprouvons. Maintenant, nous attendons avec impatience le championnat canadien», souligne la gardienne de l’Attack.

Le tournoi national, qui regroupera les huit meilleures équipes de la LNR, sera disputé du 27 mars au 1er avril à Leduc, en Alberta.

Une jeune équipe affamée

L’Attack de l’Atlantique a réalisé tout un exploit, dimanche, dans la Ligue nationale de ringuette. En mettant un terme à la domination de huit saisons du Mission de Montréal dans la division Blanche, nos représentantes sont clairement passées à une nouvelle étape dans leur courbe de progression. Surtout, ce laissez-passer pour le rendez-vous national, sans avoir à se taper les séries éliminatoires, est un message on ne peut plus limpide pour les autres formations du circuit comme quoi elles sont affamées.

En fait, elles sont gloutonnes, cet hiver, les filles de Gilles Proulx. Leur appétit est vorace.

Il le faut pour occuper le premier rang du classement général, à égalité avec le Ice d’Ottawa et les Turbos de Cambridge.

Car voyez-vous, aucune équipe de la LNR n’a eu à disputer un calendrier aussi éprouvant en 2016-2017. Ce n’est même pas proche. Il faut dire que géographiquement parlant, l’Attack n’est pas particulièrement gâté.

Pour vous donner une petite idée du travail accompli, l’Attack a dû composer avec trois séries de quatre matchs en moins de 30 heures, de même que deux autres de trois duels en moins de 24 heures.

À titre comparatif, les Turbos n’ont eu à jouer qu’une série de quatre parties et une autre de trois rencontres. Le Ice, lui, n’a même pas eu à négocier avec un sprint de quatre matchs en deux jours, quoi qu’il ait disputé trois séries de trois duels en un seul week-end.

Et qu’en est-il du Mission de Montréal? Une seule série de trois matchs en deux jours pendant tout l’hiver.

L’exploit de l’Attack est d’autant plus significatif que l’équipe figure toujours parmi les plus jeunes de la LNR.

Parmi toutes les équipes montrant une fiche positive cette saison, l’Attack est celle qui compte le moins de joueuses âgées de 25 ans et plus. Seules Josée Doiron (30), Jocelyne Landry (29) et Joëlle Proulx (25) ont déjà atteint le quart de siècle.

Des clubs comme Montréal et Ottawa, eux, comptent respectivement sur 11 et neuf athlètes dans ce groupe d’âge.

L’Attack est aussi la seule formation à compter sur cinq joueuses parmi les 20 meilleures pointeuses du circuit, soit Jenny Snowdon (29-43-72, 3e), Martine Caissie (37-19-56 en seulement 15 duels, 6e), Miguelle Proulx (20-31-51, 11e), Joëlle Proulx (10-38-48, 17e) et Dominik LeBlanc (21-25-46, 20e). Le Mission suit avec trois filles.

Sommes-nous en train d’assister à la naissance d’une nouvelle puissance dans la LNR? Les chances sont bonnes.

L’Attack complétera son calendrier régulier en fin de semaine en accueillant l’Adrénaline de Lac-Saint-Louis pour une série de trois matchs à l’aréna Marina de Cocagne (samedi, 13h et 19h; dimanche, 10h45).