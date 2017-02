Un manque d’exécution ébranle les Aigles Bleus

Un manque d’exécution a fait mal aux Aigles Bleus de l’Université de Moncton mercredi soir, dans un match crucial pour leur survie en vue des éliminatoires du hockey masculin du Sport universitaire de l’Atlantique. Les Huskies de l’Université Saint Mary’s n’en demandaient pas tant et ont fait plaisir à leurs partisans à Halifax dans un gain de 4 à 2.

En cette période de l’année où l’on commence à procéder à différents scénarios avant la fin du calendrier régulier, le Bleu et Or (10-16-1) est peut-être en train de concocter le pire possible avec cette défaite, qui le garde à un seul point de priorité sur les Tigers de l’Université Dalhousie (8-15-3), seule formation exclue de la danse printanière.

Sans dire que les joueurs de l’entraîneur-chef Serge Bourgeois sont en train de jouer avec les poignées de leurs tombes avec seulement trois parties à disputer au calendrier, le fait est que ce sera loin d’être facile avec encore deux rencontres sur la route (à l’Université Acadia samedi et à UPEI le 10 février) et une à domicile contre les puissants Varsity Reds de l’Université de Moncton (8 février).

Les Tigers ont encore quatre matchs au programme, dont trois à la maison contre UPEI vendredi, UNB samedi et l’Université Acadia le 10 février. Le lendemain, ils mettront un terme à leur saison face aux Huskies, à Halifax.

Deux buts en l’espace de 36 secondes en milieu de deuxième période, des réussites de Hunter Garlent et le deuxième du match d’Anthony Repaci, ont coulé les Aigles Bleus, qui ont vu leur retard passer de 2 à 1 à 4 à 1 en un clin d’oeil.

«Je n’ai pas aimé notre deuxième moitié de partie, n’a pu qu’admettre un Serge Bourgeois amer par la tournure des événements. Nous avions bien joué jusque là, mais après, nous n’avons pas joué avec l’énergie du désespoir à laquelle je m’attendais. Je suis un petit peu désappointé.»

À son avis, les petits détails ont fait du trouble à sa troupe face à une équipe qui travaille fort et qui est rapide à mettre de la pression sur l’adversaire.

«Il faut donner crédit aux Huskies, reprend le pilote du Bleu et Or. Mais je m’attendais à une meilleure exécution de notre part. Ces deux buts en 36 secondes nous ont fait mal. Ce n’est pas par manque d’effort, ni une question de vouloir de notre part. Ce sont les petits détails importants qui ont manqué.»

Un portrait qui explique certainement pourquoi les Aigles n’ont dirigé que 11 lancers dans les 40 dernières minutes de jeu sur le filet protégé par Éric Brassard. De son côté, Brandon Thibeau a stoppé 29 des 33 tirs des Huskies dans le match.

Bourgeois reconnaît également que le circuit du Sport universitaire de l’Atlantique est particulièrement difficile pour les équipes sur la route, mais il ne se sert pas de cela comme excuse.

«Nous avons marqué deux beaux buts (Allain Saulnier en première et Marc-Anthony Therrien en deuxième, chaque fois en avantage numérique), mais nous n’avons pas obtenu les deux points en jeu. Saint Mary’s est une équipe à notre portée et une victoire contre eux aurait été gros mais…», a-t-il conclu.

Volleyball

Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton affirmaient se méfier des Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick. C’est normal puisque UNB n’avait pas encore gagné un seul match de volleyball féminin cette saison. Jusqu’à mercredi…

Le Bleu et Or de l’entraîneure-chef Monette Boudreau-Carroll (7-7) s’est fait surprendre en cinq sets (25-16, 21-25, 25-20, 23-25 et 8-15) sur le terrain des Varsity Reds, à Fredericton, qui ont ainsi effacé le gênant zéro de la colonne des victoires.

Christelle Bertin et Rachelle Lemoine ont chacune 13 attaques payantes pour le Bleu et Or alors que Pascale Doiron et Émilie Landry en ont obtenu 12. Bertin a ajouté 48 attaques et 9 réceptions défensives et Doiron a ajouté 45 attaques. Catherine Guitard a enregistré 17 réceptions défensives.

L’U de M reprendra l’action dès samedi à 14h, au CEPS, alors qu’elle recevra les Huskies de l’Université Saint Mary’s (9-6), qui ont quatre points d’avance au classement général.