Séries dans le CRH: les champions veulent de nouveau causer la surprise

Ayant connu une autre saison en dents de scie, les Castors de Saint-Quentin ne se mettent pas de pression parce qu’ils sont champions en titre dans le Circuit régional de hockey (CRH) du Nord-Ouest. Ils espèrent à nouveau causer la surprise et aller jusqu’au bout pour soulever encore une fois la Coupe du Président.

Dans la série quart de finale D, les Ambassadeurs de Saint-Jacques (4e, 15-5-4=34 pts) affronteront les Castors (5e, 14-10-0=28 pts). Il s’agit du deuxième rendez-vous printanier consécutif au premier tour entre les deux clubs. La saison dernière, les hockeyeurs du Restigouche-Ouest ont comblé un retard de 3 à 1 pour l’emporter au septième et décisif match.

Le vétéran défenseur Keith Sexton soutient que les Castors n’ont pas à se mettre de pression additionnelle car ils sont les champions en titre.

«Notre saison a été parsemée de hauts et de bas, nous avons terminé au cinquième rang. Alors on garde en tête ce qu’on a réalisé l’an dernier. On se considère comme les négligés et on se donne comme mission de faire la même chose cette saison», a-t-il dit.

La saison dernière, les Castors ont terminé au sixième rang. Ils sont devenus l’équipe avec le plus bas positionnement au classement à remporter le titre des séries, leur deuxième en quatre ans.

Les Castors ont remporté la victoire à leurs cinq dernières parties au calendrier.

«C’est une séquence bienvenue qui nous donne confiance. Dans le creux de la vague, nous avons élaboré de nouveaux objectifs. On voulait davantage jouer pour avoir du plaisir en espérant ajouter quelques victoires», a-t-il poursuivi.

Les Ambassadeurs sont conscients de la force de frappe des Castors. Ils ont encore à la mémoire leur échec de la saison dernière.

«C’est certain qu’on veut venger ce revers. Mais en même temps, il ne faut pas non plus que ça deviennent uniquement ce à quoi on pense car ça pourrait nous nuire. Il faut prendre cela un match à la fois et espérer un dénouement différent de l’an dernier», a indiqué le capitaine Mathieu Saint-Onge.

Les Ambassadeurs auront bénéficié d’une pause de deux semaines avant le début de la série, vendredi soir.

«Cette pause aura été bénéfique pour nous. Quelques joueurs ont pu se rétablir de blessures», a ajouté le numéro 22 des Ambassadeurs.

Malgré le défi qui attend les Ambassadeurs contre les champions en titre, le capitaine estime que tous les espoirs sont permis.

«Le rang n’a pas d’importance en séries. Nous l’avons démontré par le passé et les Castors aussi la saison dernière. Ils comptent sur un bon duo de défenseurs en Mathieu Labrie et Keith Sexton. Ils excellent dans leur zone et dans la relance de l’attaque. Il faudra mettre de la pression sur eux pour les forcer à faire des erreurs», a-t-il ajouté.