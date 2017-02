Le Titan devra se méfier du terrible duo des Orignaux

Les joueurs du Titan d’Acadie-Bathurst Vladimir Kuznetsov, Noah Dobson, Kynan Berger, Rodrigo Abols, Dawson Theede, Cole Rafuse et Daniil Miromanov ont donné un coup de main à la Ville de Bathurst afin de venir en aide aux sinistrés de la crise du verglas dans la Péninsule acadienne. - Gracieuseté

Les Mooseheads de Halifax ne sont pas une puissance, loin s’en faut, mais ils n’en demeurent pas moins le seul club à pouvoir compter sur deux joueurs dans le top 5 des meilleurs pointeurs de la LHJMQ en Maxime Fortier et Nico Hischier. Jeudi soir, si le Titan d’Acadie-Bathurst veut aller chercher deux précieux points au Scotiabank Centre, il faudra s’assurer de faire très attention au terrible duo des Orignaux.

Avec une victoire, le Titan (25-18-5, 55 pts) pourrait dépasser les Saguenéens de Chicoutimi et les Tigres de Victoriaville, et du même coup s’emparer du septième échelon.

En autant, bien sûr, que ces deux formations s’inclinent, eux qui affrontent respectivement les Huskies de Rouyn-Noranda et les Voltigeurs de Drummondville, jeudi soir.

Pour le défenseur Olivier Desjardins, il est clair que ses coéquipiers et lui-même ne devront pas laisser trop d’espace de manoeuvre aux deux surdoués des Mooseheads (23-22-4, 50 pts).

«Fortier et Hischier sont deux joueurs extrêmement dangereux en zone offensive, souligne l’arrière droitier. Il faudra être prudent. Nous avons heureusement de la profondeur et je suis convaincu que nous serons en mesure de les contrer.»

L’attaquant Samuel L’Italien abonde dans le même sens.

«Nous ne serons pas à la maison et tous les joueurs qui se retrouveront sur la glace en même temps qu’eux devront être responsables, dit-il. Ces gars-là sont très habiles et il faut toujours avoir un oeil sur eux. C’est un match important pour les deux équipes et je m’attends à beaucoup d’intensité.»

Les hommes de Mario Pouliot sont d’autant plus motivés qu’ils ont savouré une convaincante victoire de 5 à 2 contre les meneurs du classement général, les Huskies de Rouyn-Noranda, samedi, en Abitibi.

«Nous tenions à revenir à la maison avec une victoire, ne serait-ce que pour gagner encore plus en confiance, et nous avons pris les moyens pour y arriver», révèle L’Italien.

«Nous voulions aussi passer un message comme quoi nous serons une équipe difficile à affronter dans les prochains mois», ajoute le jeune vétéran.

«Cette victoire contre les Huskies démontre certainement que nous avons une équipe solide, indique à son tour Olivier Desjardins. Ce sont deux points importants que nous avons récoltés de brillante façon. Nous avons fait montre de beaucoup de caractère, surtout que nous les avons affronté avec un alignement réduit (le Titan a dû composer sans Antoine Morand, Jordan Maher et Dawson Theede, ce dernier pour les deux dernières périodes).»

Si Theede ratera la rencontre afin de subir une suspension d’un match – il a retiré son casque pendant son combat face à Jérémy Lauzon, des Huskies, samedi -, l’entraîneur-chef Mario Pouliot pourra toutefois compter sur les retours d’Antoine Morand et Jordan Maher.

Morand a raté le dernier duel afin de prendre partie à la partie des meilleurs espoirs au Centre Vidéotron, où il a d’ailleurs amassé un but et une passe, alors que Maher était sur la touche en raison d’une blessure mineure.

Pouliot n’a toutefois pas voulu dévoiler qui de Reilly Pickard ou Anthony Dumont-Bouchard sera envoyé devant le filet.

Le Titan complétera son week-end en rendant visite aux Screaming Eagles du Cap-Breton, samedi soir, puis aux Islanders de Charlottetown, dimanche après-midi.