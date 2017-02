Circuit régional de hockey: une série offensive à prévoir entre le Thunder et le Dynamo

On dit souvent que le hockey des séries est différent et plus défensif qu’en saison. Malgré cela, le Dynamo de Kedgwick s’attend à un duel très offensif contre le Thunder de Perth-Andover dans son affrontement quart de finale dans le Circuit régional de hockey du Nord-Ouest.

En saison, le Thunder (3e, 17-5-0=34 pts) a remporté les trois affrontements contre le Dynamo (6e, 9-14-1=19 pts). Au chapitre des statistiques collectives, les porte-couleurs de Perth-Andover ont marqué 39 buts de plus que leurs adversaires de Kedgwick (164 contre 125) et en n’ont concédé 56 de moins (100 contre 156).

«Nous avons terminé au sixième rang, on n’a donc pas le choix de prendre les adversaires qui s’offrent à nous et éviter de perdre quatre rencontres», a résumé l’attaquant du Dynamo, Chad Lacasse.

À sa première campagne avec l’équipe et dans le CRH, il a amassé 47 points, dont 20 buts, en 16 rencontres, ce qui lui a valu le 12e rang des marqueurs.

«Je m’attends à une série offensive. Dans nos trois rencontres cette saison, il s’est marqué beaucoup de buts. Les deux équipes se ressemblent», a ajouté Lacasse, un hockeyeur québécois qui est l’un des deux joueurs importés du Dynamo en 2016-2017.

Dans le dernier match de la saison dimanche, les Prédateurs du Témiscouata ont subtilisé le deuxième rang au Thunder. Le président de l’équipe, Andy Savoy, soutient que les joueurs ne sont pas déçus de la situation.

«Les joueurs sont très satisfaits de leur saison. L’équipe a eu l’une de ses meilleures saisons au chapitre des victoires et des buts marqués. En plus, c’est l’année où nous avons récolté le moins de minutes de pénalité», a-t-il indiqué.

Il s’attend également à une série qui pourrait être axée sur l’attaque. Cinq joueurs du Thunder ont d’ailleurs terminé parmi les 10 meilleurs marqueurs soit Justin Bowers (2e, 25-43-68), Lachlan MacIntosh (4e, 26-36-62), Sheldon Sappier (5e, 20-28-58), Brandon Parsons (7e, 22-32-54) et MacKenzie Brown (10e, 22-26-48).

«Nous sommes effectivement deux formations qui peuvent marquer des buts. Ça devrait donner du hockey excitant. Mais si on veut battre le Dynamo, il faudra aussi se démarquer en défensive», a ajouté le président Savoy.

Au cours des deux dernières saisons, le Thunder s’est incliné en finale devant les Ambassadeurs de Saint-Jacques et les Castors de Saint-Quentin.

«Les gars vont tout donner pour se rendre à la finale. Et si c’est le cas, ils espèrent que la troisième fois sera la bonne», a-t-il mentionné.

Comme les trois autres duels, cette série quart de finale C prendra son envol vendredi soir à Perth-Andover.

Quelques statistiques…

Un total de 245 joueurs ont évolué dans le CRH en 2016-2017. De nombre, 75 en étaient à leurs premiers coups de patin dans la ligue.

Avec sa moyenne de 2,57 buts alloués par partie, le gardien des Panthères du Haut-Madawaska, Billy Asselin, a réalisé une nouveau record à ce chapitre dans l’histoire de la ligue. Il a ainsi relégué aux oubliettes l’ancienne marque établie par un autre ancien de l’équipe, Nick Foley (2,63) en 2005-2006.

Le champion marqueur, Danny Chiasson (42-49=91), aussi des Panthères, est devenu le joueur qui a récolté le plus de points dans un calendrier de 24 parties. Après Rémi Doucet du Dynamo de Kedgwick en 2015-2016, il est devenu seulement le deuxième patineur à décrocher la «triple couronne» pour avoir dominé au chapitre des buts, des passes et des points. Le record de points en une saison (114) appartient toutefois à André Mercure, des As de Saint-Basile.

Dix-sept joueurs ont reçu un «A» sur leur bulletin au chapitre de l’assiduité pour avoir disputé les 24 parties de leur équipe respective soit Sylvain Dubé (Ambassadeurs de Saint-Jacques), David Couturier (As de Saint-Basile), Yoan Horth (Castors de Saint-Quentin), Alexandre Roy, François Fortier et Joey Laforge (Cataractes de Grand-Sault), Jason Martin, Éric Roy, Joey Tardif et Corey Fortin (Draveurs du Bas-Madawaska), Marc Gallant (Dynamo de Kedgwick), Danny Chiasson et Samuel Cyr (Panthères du Haut-Madawaska) ainsi que Sheldon Sappier, Logan Spittle et Jordan Mean (Thunder de Perth-Andover).