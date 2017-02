Hockey des Maritimes: les Timberwolves sont équipés pour veiller tard

Quelques joueurs des Timberwolves de Miramichi, dont Brayden Uhrich et Matt Cusson (échangé depuis), ont eu la chance de discuter avec le légendaire Guy Lafleur lors du passage des Anciens Canadiens, il y a quelques semaines. - Gracieuseté: Facebook Timberwolves de Miramichi

Les Timberwolves de Miramichi sont équipés pour veiller tard ce printemps dans la Ligue de hockey junior des Maritimes (MHL). Un club junior A comptant sur un alignement enrichi de plus de 730 matchs d’expérience dans le junior majeur, c’est assez impressionnant sur papier. À titre comparatif, c’est près de 400 matchs de plus que les meneurs du classement général et champions en titre du circuit, les Weeks Crushers de Pictou.

À Miramichi, on tient mordicus à hisser une première bannière de la Coupe Kent dans les hauteurs du Centre civique. À leur 17e campagne dans la MHL, on estime qu’il est plus que temps.

Depuis leur arrivée dans le circuit, malgré le fait qu’ils ont régulièrement pu compter sur des équipes de premier ordre, les T-Wolves ont toujours misérablement failli à la tâche.

Ainsi, ils ont atteint la ronde des demi-finales à cinq reprises (2004, 2008, 2009, 2014, 2015) sans jamais réussir à disputer une finale. Pendant cette période, leurs rivaux provinciaux ont sabré le champagne en cinq occasions. Les Slammers de Woodstock (2006, 2010, 2012) l’ont fait trois fois, alors que les Commandos de Dieppe (2015) et les Tigres de Campbellton (2004) y sont parvenus à une reprise chacun.

Un constat un brin (trop) gênant pour une concession qui a terminé neuf fois dans le top 5 du classement lors des 13 dernières saisons. Et, à moins d’une surprise, les T-Wolves devraient à nouveau se retrouver dans le quintette de tête au terme de la saison régulière.

Robert MacDonald, qui cumule les fonctions de directeur des opérations hockey et d’entraîneur-chef, ne cache pas que tout a été mis en oeuvre pour construire un club spécial.

«Nous avons ciblé ce dont nous avions besoin et nous croyons avoir assemblé un bon club, dit-il. En fait, nous aimons beaucoup notre équipe. Nous sommes excités en regardant notre potentiel en vue des prochaines séries.»

Du 2 au 10 janvier, MacDonald a procédé à six transactions qui lui a permis de greffer quatre joueurs d’expérience. Il s’agit du gardien ontarien Michael Botiz, du défenseur Jacob Cardiff, de la Saskatchewan, ainsi que des ailiers gauches Francis Thériault, de Paquetville, et Jonny Erbs, de Saint-Jean.

Ajoutez à ce quatuor l’ailier droit Josh Uhrich, lui aussi de la Saskatchewan. Ce dernier est le frère aîné de Brayden, le meilleur buteur du club avec 27 buts en 35 duels. On dit que Josh lui est supérieur en plus d’être nettement plus costaud.

Les T-Wolves peuvent aussi compter sur plusieurs autres éléments de premier plan, dont les attaquants Campbell Pickard, Colby Tower, Makail Parker, Josh Shatford et Riley Scott, les arrières Michael Constantine, Lee Dower, Matt McInnis et Lucas McKay, de même que le gardien Tanner Somers.

Les Acadiens Justin Guitard, Eddie Banville et Olivier Gendron y tiennent aussi des rôles importants.

«Je dirais que notre vitesse est notre principale force. Il reste maintenant à établir une bonne chimie après tous ces ajouts. D’ici les séries, nous voulons aussi nous améliorer dans plusieurs facettes. Je voudrais que nous soyons meilleurs dans les petites choses qui sont tellement importantes quand tu joues pour gagner. Il va falloir apprendre à jouer avec discipline et à limiter au maximum les revirements. Nous voulons être à notre meilleur quand débuteront les séries éliminatoires», révèle Robert MacDonald.

Invaincus à leurs cinq derniers duels, les T-Wolves (23-11-2, 46 pts) ont entamé jeudi soir, après une longue pause de 12 jours, une séquence de trois matchs en trois jours. Après une halte à Woodstock, les T-Wolves seront à Campbellton vendredi soir, puis accueilleront ces mêmes Tigres samedi.

Francis Thériault évoluera pour les Timberwolves… et les Acadiens

Francis Thériault ne planifiait aucunement un retour dans la MHL avant que les Timberwolves de Miramichi ne fassent son acquisition, il y a trois semaines.

Thériault, dont les droits appartenaient aux Ramblers d’Amherst, avait quitté la formation néo-écossaise après 11 matchs, à la mi-octobre, afin de se joindre aux Acadiens du Grand Caraquet dans la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur.

Le petit attaquant de Paquetville, qui a récemment célébré son 20e anniversaire de naissance, voulait dans un premier temps se rapprocher de la maison, mais surtout évoluer avec ses amis. Il y occupe d’ailleurs le premier rang des pointeurs, à égalité avec le capitaine Yan Rail.

«Je n’étais pas trop intéressé à venir à Miramichi au début, avoue Thériault. Olivier Gendron et Eddie Banville m’ont d’abord appelé pour tenter de me convaincre. Je ne voulais surtout pas quitter les Acadiens. C’est une idée qui me tannait.»

«Finalement, j’ai dit oui quand les T-Wolves m’ont dit que je pourrais jouer pour les deux équipes. Je suis donc déménagé à Miramichi et je suis sur la glace tous les jours. Par contre, quand la situation le permettra, j’irai jouer pour les Acadiens», dit-il.

Chez les T-Wolves, Thériault évolue au sein du quatrième trio en compagnie de Gendron et Riley Scott.

«Ce sont deux gars avec qui j’ai déjà joué dans le midget AAA avec les Rivermen. Notre rôle est d’apporter de l’énergie et l’entraîneur (Robert MacDonald) nous donne du bon temps de jeu. Il m’utilise aussi en infériorité numérique», mentionne-t-il.

Thériault dit n’avoir jamais évolué pour une équipe avec une telle force de frappe, peu importe le niveau.

«Nous avons le club pour tout gagner, indique-t-il. Je n’y vois aucune faiblesse. Nous avons de la profondeur partout, que ce soit devant les buts, en défensive ou à l’attaque. La seule chose qui pourrait nous empêcher d’y arriver serait de développer une arrogance qui finirait par jouer contre nous.»

«Au hockey, tu n’as pas le droit de prendre une équipe à la légère. Je dis ça parce que je trouve que nous gagnons souvent à cause de notre talent sans nécessairement bien jouer», souligne-t-il.

«Je n’ai rien gagné au hockey depuis mes années dans le pee-wee et là je sais que j’ai une chance. Qui sait, peut-être que je vais gagner le championnat avec les T-Wolves et aussi avec les Acadiens», ajoute-t-il.