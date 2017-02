Senior Nord-Est: les JC’s sont tout près du championnat de la saison

C’est en fin de semaine, peut-être même dès vendredi soir, que nous connaîtrons les champions de la saison régulière dans la Ligue de hockey senior Nord-Est. Les JC’s de Bouctouche, qui sont engagés dans une lutte à finir avec les Stallions de Montague, ont besoin de deux victoires en temps réglementaire contre leurs rivaux insulaires qu’ils affronteront vendredi soir, à Stellarton, puis dimanche après-midi, au Centre J.-K.-Irving.

Pour l’instant, les Stallions (12-3-2, 26 pts) ont deux points de priorité sur les JC’s (11-5-2, 24 pts).

Mais avec deux gains, quand bien même les Insulaires parvenaient à vaincre les Hawks d’Elsipogtog (9-9-1, 19 pts), samedi, les JC’s seraient couronnés, qu’il y ait ou pas une égalité au sommet.

L’attaquant Luc Williams, aussi talentueux en mathématiques que dans l’art de remplir le filet, en a fourni l’explication.

Ainsi, advenant deux victoires des JC’s en temps réglementaires et un gain des Stallions contre les Hawks, Williams mentionne que ce sera le dossier des deux équipes, l’une contre l’autre, qui départagera une possible égalité.

Et, même si deux gains de Bouctouche ferait en sorte que les deux équipes auraient trois victoires chacune après leurs six rendez-vous, l’avantage irait aux JC’s puisqu’une de leurs trois défaites a été encaissée en prolongation.

«Nous avons donc notre sort entre nos mains, affirme Williams. Ça va être important de jouer avec discipline. Nous connaissons leur force de frappe en supériorité numérique. Ils nous ont fait très mal à ce niveau la dernière fois. Nous devons à tout prix mieux jouer en défensive, peu importe qui se trouve sur la glace du côté des Stallions.»

Évidemment, les Insulaires n’ont aucunement l’intention de laisser le championnat leur filer entre les doigts.

Chris Doyle, le meilleur pointeur du circuit avec 40 points, indique que terminer au premier rang était le principal objectif de l’équipe avant même que ne débute la saison. Il sait toutefois que la tâche s’annonce difficile dans un week-end aussi chargé.

«Nous avons disputé des matchs serrés contre Bouctouche et Elsipogtog cette saison et nous ne pouvons surtout pas nous permettre de prendre un soir de congé. Ces deux clubs ont du talent à toutes les positions. C’est un très gros défi qui nous attend. Par contre, nous voulons vraiment le premier rang afin d’avoir l’avantage de la glace en séries», raconte Doyle.

Adam Laite abonde sensiblement dans le même sens que son coéquipier.

«Elsipogtog est toujours difficile à affronter, alors que nos matchs contre Bouctouche sont régulièrement imprévisibles avec des hauts pointages. À ce stade-ci de la saison, c’est important de jouer son meilleur hockey afin d’arriver fin prêts pour les séries. Nous voulons que tous les gars soient sur la même page», mentionne Laite.

Programme double

Ailleurs dans la LHSNE, le Au P’tit Mousse de Lamèque (6-8-2, 14 pts) et les Vikings du Restigouche-Nord (5-9-2, 12 pts) croiseront le fer ce samedi au Palais des glaces Inch Arran de Dalhousie.

Une victoire permettrait au Au P’tit Mousse de prendre une sérieuse option sur le quatrième rang. Le hic, c’est que les Vikings sont aussi bien dire leur bête noire cette saison. Lors des quatre premiers duels entre les deux clubs, les Vikings l’ont emporté trois fois.

Le capitaine du Au P’tit Mousse, Charles Bergeron, ne cache pas que la formation de la Péninsule acadienne souhaite avoir l’avantage de la patinoire pour entamer les séries. Cela dit, il n’en fait pas une maladie.

«C’est toujours bien de commencer les séries avec l’avantage de la glace, mais le plus important pour nous de bien se préparer pour la vraie saison, dit-il. À cause du calendrier (et la crise du verglas), nous n’avons pas joué beaucoup depuis Noël et c’est aussi le cas des Vikings. J’espère juste que nous aurons un alignement le plus complet possible pour samedi.»

Dans l’autre camp, Stephen Thorne soutient que devancer Lamèque est une priorité.

«Nous voulons entamer les séries sur une bonne note et obtenir l’avantage de la glace est donc important. Nous avons toutefois beaucoup de respect pour le Au P’tit Mousse et il va falloir continuer de jouer à notre plein potentiel pour les battre», révèle Thorne.