Titan: Antoine Morand joue les héros en prolongation

Le 18e but de la saison d’Antoine Morand à la 95e seconde de la prolongation a permis aux Titan d’Acadie-Bathurst de vaincre les coriaces Mooseheads de Halifax par la marque de 4 à 3, jeudi soir, devant 5860 spectateurs au Scotianbank Centre.

Le Titan (26-18-5, 57 pts) consolide ainsi sa neuvième place devant les Remparts de Québec, qui s’étaient approchés à un seul point, mercredi soir, en l’emportant 4 à 1 devant les Tigres de Victoriaville.

Il s’agissait en plus d’une quatrième victoire en six rencontres jusqu’ici cette saison face aux Mooseheads.

L’entraîneur Mario Pouliot était bien sûr content de la victoire, mais il estime que les Mooseheads méritaient peut-être un peu plus les deux points.

«Ils ont joué un très bon match en nous mettant beaucoup de pression à partir de la deuxième période, indique Pouliot. Dans une saison, il y a de ces soirs où tu parviens à gagner sans disputer ton meilleur match. Ce soir, ç’a été une partie comme ça.»

Daniil Miromanov (14e), qui s’inscrit à la marque dans une troisième partie d’affilée tout en se faisant complice de celui de Kynan Berger (14e), a joué un autre fort match dans le camp du Titan. Le défenseur Noah Dobson (4e) a été l’autre buteur d’Acadie-Bathurst.

Reilly Pickard a brillé devant la cage des siens en repoussant 34 des 37 rondelles dirigées vers lui. À l’autre bout, Blade Mann-Dixon a fait face à 29 tirs devant la cage des Mooseheads (23-22-5, 51 pts).

«Reilly a certainement été notre meilleur joueur. Il était très rapide devant son filet. J’ai bien aimé aussi le travail du trio de Sam L’Italien avec le jeune Berger et Miromanov. Et notre quatuor défensif composée de Luc Deschênes, Noah Dobson, Adam Holwell et Zachary Malatesta a encore une fois été solide», révèle l’entraîneur Pouliot.

Le Titan reprendra l’action dès vendredi soir en affrontant les Screaming Eagles du Cap-Breton au Centre 200 de Sydney. Dimanche après-midi, Acadie-Bathurst complétera son voyage à Charlottetown en se mesurant aux Islanders.

En bref… Dawson Theede (suspension), Elijah Francis (blessure), Matthew Ferrari et Joakim Paradis n’ont pas endossé l’uniforme, jeudi soir… La fiche du Titan face aux Screaming Eagles, les adversaires de vendredi, est de quatre gains et deux revers jusqu’ici cette saison… Antoine Morand a ainsi prolongé à 11 sa série de matchs avec au moins un point. Le numéro 88 a inscrit cinq buts et 13 passes pendant lors de ces 11 parties… Du côté des Mooseheads, en obtenant une passe sur le but de Connor Moynihan (19e), le vétéran Jake Coughler s’est maintenant inscrit à la marque dans chacun de ses sept derniers duels… En enfilant son 34e but de la campagne, Nico Hischier a de son côté enregistré un point dans un sixième match de suite… Le défenseur Frédéric Aubé (9e), avec l’aide de l’excellent Nico Hischier, a provoqué la prolongation en nivelant la marque à la 59e minute de jeu… Zachary Malatesta et Luc Deschênes ont terminé la rencontre avec trois mises en échec chacun. Maxime Fortier et Joel Bishop ont fait de même dans le camp adverse…