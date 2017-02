Les Aigles Bleues ne sont clairement pas prêtes pour les séries

Devant la performance en demi-teinte et un brin inquiétante de ses Aigles Bleues vendredi soir, devant leurs partisans de surcroît, Denis Ross a cru bon livrer un petit discours avec les portes du vestiaire closes après ce revers de 4 à 2 face aux Tigers de l’Université Dalhousie.

Ce qui s’y est dit reste évidemment un secret, mais si l’on se fie aux commentaires émis par l’entraîneur-chef dans son entrevue d’après-match, ce n’était probablement pas des compliments.

Les Aigles (6-12-4, 5e) ont subi un cinquième revers consécutif. Et les Félins (7-14-1, 6e) qui les suivent au classement général ne les talonnent plus que par un point.

Mais pire encore, Ross sent que ses filles ne sont pas encore dans un état d’esprit et d’exécution digne des séries éliminatoires. Et avec seulement deux matchs à disputer au calendrier, dont celui de dimanche après-midi à domicile contre les puissantes Mounties de l’Université St. Thomas (16-3-2, 2e), il y a de quoi s’interroger un peu…

«Nous devrions être dans un état des séries et nous ne le sommes pas, a-t-il noté. Il y a la moitié des filles qui le sont et l’autre moitié qui ne le sont pas. Nous n’avons pas de cohésion, nous ne travaillons pas en même temps, il y a des manques d’effort, des filles se laissent glisser… On met des choses en place mais on avait tout le temps quelqu’un qui n’exécutait pas ou qui ne voulait pas payer le prix.»

Les Tigers ont notamment eu du succès avec leurs unités spéciales, marquant à deux reprises en supériorité numérique en cinq occasions et blanchissant le Bleu et or en six essais. Mais deux buts en 51 secondes vers la fin de la deuxième période ont changé un déficit d’un but en une priorité d’un but et ont brisé les plumes des Aigles.

«Les Tigers ont travaillé pour fort que nous, il n’y a pas de doute. Cette victoire, l’Université Dalhousie ne l’a pas volée. Elles sont mieux alignées que nous en vue des séries. Elles viennent de battre les deux équipes de tête récemment. De notre côté, il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous ne sommes pas prêts à faire face à l’adversité. On ne pourra pas simplement allumer l’interrupteur et penser que tout va bien aller. Si on fait ça, nos séries seront de courte durée», a poursuivi Ross, qui a admis que c’était la pire saison en 10 ans derrière le banc de cette équipe.

Katryne Villeneuve et Cassandra Labrie ont marqué pour le Bleu et Or, la réplique venant d’Annika Rose, Corrine Desjardins, Lisa MacLean et Becca Chilvers. Fabiana Petricca a été solide devant la cage des Tigers, bloquant 28 lancers, alors que Sabrina Lebreun a fait face à 26 tirs.

Hockey et volleyball

La formation masculine (10-16-1, 21 points) se rendra à Wolfville, samedi, pour affronter les Axemen de l’Université Acadia (17-8-2, 36 points).

Le Bleu et Or se bat présentement pour une place en séries avec les Tigers de l’Université Dalhousie et les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard.

La troupe de Serge Bourgeois occupe pour le moment la sixième position du classement, deux points devant Dalhousie.

«On sait qu’une victoire sur la route à Wolfville ne sera pas facile, mais c’est possible», affirme l’entraîneur Serge Bourgeois.

Brandon Thibeau défendra la cage des Aigles Bleus.

Au volleyball, la bande à Monette Boudreau-Carroll accueillera les Huskies de l’Université Saint Mary’s (9-6, 18 points), samedi après-midi.

Le Bleu et Or (7-7, 14 points) est déjà qualifié pour le tournoi de fin de saison du SUA.