Aigles Bleus: Alain Doucet débute 2017 en lion en athlétisme

Alain Doucet semble parti pour la gloire. L’athlète de Dieppe a débuté l’année 2017 avec le couteau entre les dents avec des performances inspirantes. Après avoir abaissé deux records de l’Université de Moncton au saut à la perche et à l’heptathlon, il vient d’apprendre qu’il fait partie du top 15 au Canada dans ces deux disciplines. Quelle est la prochaine étape? Une médaille d’or aux Championnats du Sport universitaire de l’Atlantique à la fin du mois.

L’athlète âgé de 20 ans connaît de loin sa meilleure saison avec les Aigles Bleus. Et il revient de loin.

«J’ai été blessé pour la majeure partie de la dernière saison. Je ne voulais vraiment pas me retrouver dans le même bateau cette saison. J’ai trop travaillé fort pour ça», mentionne l’étudiant de troisième année en génie civil.

Sauf que ces blessures au dos et aux tibias semblent chose du passé. Ce qui semble expliquer en partie son départ canon.

«Honnêtement, je ne pensais pas me rendre à ce point-ci. Je m’attendais à des bons résultats, mais pas aussi vite», explique-t-il.

À la lumière de ses prestations, l’Acadien vise de plus en plus haut.

«J’aimerais vraiment atteindre le plateau des 4500 points dans l’heptathlon. J’ai fait 4345 points à McGill (la semaine dernière). Je vais vraiment travailler sur les haies et le saut en longueur pour essayer d’aller chercher ces points supplémentaires.»

Si tout se déroule comme prévu, Alain Doucet pourrait bien monter sur la plus haute marche du podium lors des championnats de l’Atlantique, à la fin février à Moncton.

Mais comment expliquer cette véritable passion pour des sports qui sont habituellement les parents pauvres de l’athlétisme?

«Quand je suis arrivé à l’université, j’avais déjà un peu touché à l’athlétisme, mais pas plus que ça. Au secondaire, je faisais toutes sortes de sports», raconte-t-il.

«Comme je ne savais pas vers quelle discipline me diriger, je me suis juste dit que j’allais toutes les faire. C’est pour ça que j’ai embarqué dans l’heptathlon parce que je peux participer à sept épreuves différentes.»

Pas de danger de s’ennuyer…

«C’est plaisant parce que je touche à tout et il y a toujours quelque chose à apprendre. C’est une très bonne motivation», affirme le Dieppois.

Quand il regarde plus loin vers l’avant, Alain Doucet rêve de se frotter aux meilleurs athlètes canadiens.

«Si je pouvais me rendre jusque là (les championnats du U Sports), je serais vraiment satisfait de ma carrière. Si tout va bien, je pense que c’est possible de me rendre là cette saison. D’ici ma cinquième année, j’aimerais bien atteindre le top 6 au pays», avance-t-il.

Et même s’il atteint son objectif, le Dieppois n’a pas l’intention de s’arrêter là puisqu’il souhaite prendre part aux prochains Jeux du Canada, en août à Winnipeg.

Oui, 2017 sera toute une année pour Alain Doucet!

Les Aigles Bleu(e)s présentement dans le top 12 du Sport universitaire de l’Atlantique:

Raphaël Choquette – 11e au 1000m

Bryan Thomas – 12e au 1500m et 10e au 3000m

Alain Doucet – 4e au 60m haies; 5e en hauteur; 1er à la perche; 11e au poids et 2e à l’heptathlon

Jean-Luc Bastarache – 2e à la perche

Aaron LeBlanc – 5e au poids et 6e au marteau

Isabelle Morris – 7e au 60m haies; 4e en hauteur; 1ère au poids et 2e au pentathlon

Jessie Drouin – 12e à la longueur

Constance Gilman – 4e au poids et 5e au marteau

Sara-Ève Noël – 7e au poids et 2e au marteau