Un autre match à oublier pour les Wildcats.

Les Islanders de Charlottetown prolongent le calvaire des Wildcats de Moncton. Les Insulaires ont enfoncé le clou deux fois en l’espace de 24 heures, avec des victoires de 8 à 5 jeudi au Colisée et de 13 à 2, vendredi au Centre EastLink.

Ce dernier revers porte à 16 la séquence de défaites de suite de l’équipe de Darren Rumble.

François Beauchemin (34e, 35e, 36e et 37e), Filip Chlapik (26e, 27e et 28e), Daniel Sprong (7e), Dillon Boucher (4e), Keith Getson (11e), Alex Dostie (19e), Will Bower (11e) et Matthew Grouchy (10e) ont tous participé à ce festin offensif pour les Islanders (32-15-3, 67 points).

Mika Cyr (5e et 6e) a été le seul à faire mouche du côté des visiteurs (13-33-3, 29 points).

Au cours des 11 dernières rencontres, Moncton a donné pas moins de 80 buts à ses adversaires, soit une ronflante moyenne de 7,27 par rencontre.

L’Acadien Francis Thibeault a connu un match à oublier, terminant sa soirée avec une fiche de moins-7.

À l’inverse, Alex Dostie, Guillaume Brisebois et Nicolas Meloche ont amélioré leur rendement, avec une soirée de plus-6.

L’entraîneur des Wildcats n’a pas cherché d’excuses après cette autre dégelée.

«Nous avons clairement des joueurs qui n’ont pas les qualités requises pour jouer dans cette ligue», convient-il.

«Les Islanders nous ont dominés dans toutes les facettes du jeu. Mais il n’est pas question de s’apitoyer sur notre sort parce que les autres équipes ne le feront certainement pas», ajoute-t-il.

Les locaux n’ont pas laissé le temps aux visiteurs de s’installer très confortablement au Centre EastLink avec une poussée de cinq buts dès le premier tiers.

François Beauchemin a touché la cible dès la première minute, avant que Daniel Sprong ne déjoue Dominic Tmej.

Et comme si ce n’était pas suffisant, Filip Chlapik (deux fois) et Will Bower touchaient la cible en l’espace de trois minutes avant la fin du premier tiers.

Ce fut du pareil au même au deuxième engagement, alors que François Beauchemin et Matthew Grouchy entraient dans la danse à leur tour.

C’est finalement l’Acadien Mika Cyr qui allait permettre aux pauvres Wildcats de briser la glace au milieu du match.

Mais chassez le naturel et il revient au galop.

François Beauchemin complétait son tour du chapeau avant de retraiter au vestiaire pour le deuxième entracte.

Le Québécois n’avait pas terminé sa soirée de travail, puisqu’il allait se payer un quatrième but en troisième période.

Un autre match à oublier pour les Wildcats.