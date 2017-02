Revers du Titan à Charlottetown

La fatigue a finalement rattrapé le Titan d’Acadie-Bathurst, dimanche, à Charlottetown. La troupe de Mario Pouliot voulait terminer ce voyage de cinq parties de suite sur la route en beauté, mais les Islanders avaient une autre idée en tête.

Une poussée de quatre buts en deuxième période a procuré aux locaux une victoire de 6 à 2 sur le Titan.

Alex Dostie (20e et 21e), François Beauchemin (38e), Daniel Sprong (8e), Pascal Aquin (13e) et Kameron Kielly (27e) ont inscrit les buts des gagnants.

La riposte des perdants a été l’affaire de Rodrigo Abols (13e) et Adam Holwell (3e).

Matthew Welsh, qui a manifestement le numéro du Titan, a connu un fort match devant la cage des locaux, avec 39 arrêts.

Malgré ce revers, la bande à Mario Pouliot rentre à la maison avec une récolte de sept points sur une possibilité de dix au cours de cet éreintant périple à Val-d’Or, Rouyn-Noranda, Halifax, Sydney et Charlottetown.

«Honnêtement, je ne pense pas que le pointage de 6 à 2 indique la véritable allure du match», soutient l’entraîneur.

«On s’est tiré dans le pied nous-mêmes en leur donnant des buts faciles. C’est une équipe qui a énormément de talent offensif et ils n’ont pas besoin de notre aide pour marquer leurs buts», explique-t-il.

«Quand je regarde leurs deux premiers buts, un a été marqué après un revirement, et les deux fois, on a laissé rentrer le gars au filet sans trop interférer. Le quatrième but a aussi été compté après un revirement.»

Le vent aurait pu tourner en début de deuxième période, alors que les visiteurs se sont retrouvés en avantage numérique avec un pointage égal de 2 à 2.

«(Daniil) Miromanov a raté un filet ouvert et (Christophe) Boivin a aussi raté une belle chance. Contre une équipe comme ça, on ne peut pas se permettre de manquer des chances aussi belles», mentionne Mario Pouliot.

Les Islanders se sont chargés de faire payer très cher ces erreurs défensives.

«Ils ont toute une équipe de hockey, et si tu commets des erreurs avec la rondelle ou si tu as un relâchement, ils peuvent te faire mal en tout temps.»

Les joueurs du Titan n’auront pas tellement de temps pour recharger les piles puisque deux gros tests pointent déjà à l’horizon.

En l’espace de quatre jours, ce sont les Sea Dogs de Saint-Jean (mercredi), les Cataractes de Shawinigan (vendredi) et les Voltigeurs de Drummondville (dimanche) qui vont débarquer au Centre régional K.-C.-Irving.