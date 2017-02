Week-end parfait pour l’Attack

L'Attack de l'Atlantique complète la saison régulière avec une fiche de 18 gains, quatre défaites et deux revers en prolongation ou en fusillade. - Gracieuseté: Pascal Werlberger

L’Attack de l’Atlantique a complété son calendrier régulier en signant trois victoires devant l’Adrénaline de Lac-Saint-Louis, en fin de semaine, dans la Ligue nationale de ringuette.

Les filles de l’entraîneur Gilles Proulx s’emparent seules de la première position du classement général avec un total de 38 points (18-4-2), six de plus que le Ice d’Ottawa (15-3-2, 32 pts) et les Turbos de Cambridge (15-3-2, 32 pts). Ces deux formations ont toutefois quatre autres matchs à disputer.

L’Attack a entamé son week-end en l’emportant 5 à 4 sur l’Adrénaline, samedi, devant 200 spectateurs réunis à l’aréna Marina de Cocagne.

Jenny Snowdon (2-1), Miguelle Proulx (1-2), Dominik LeBlanc (1-1) et Joëlle Proulx ont marqué dans la victoire. Kaitlyn Gallaway a obtenu deux passes. Karin Doiron a effectué 31 arrêts devant la cage de l’Attack.

En début de soirée, toujours samedi, l’Attack a obtenu des doublés de Kirsti Mason (2-2) et Martine Caissie (2-1) pour vaincre l’Adrénaline 8 à 7.

Kaitlyn Gallaway (1-2), Joëlle Proulx (1-2), Jenny Snowdon (1-1) et Dominik LeBlanc (1-1) ont également trouvé le fond du filet. Sabrina Cormier, Miguelle Proulx et Josée Doiron ont amassé deux passes chacune. Nathalie Poirier a bloqué 36 lancers.

Enfin, dimanche matin, Martine Caissie y est allé de deux buts et deux passes pour mener l’Attack à un gain de 9 à 5 contre l’Adrénaline.

Jenny Snowdon (2-1), Kaitlyn Gallaway (2-1), Josée Doiron (1-2), Joëlle Proulx (1-2) et Miguelle Proulx (1-1) ont été les autres buteuses de l’Attack. Kirsti Mason et Dominique LeBlanc ont récolté respectivement trois et deux mentions d’aide.

Karine Doiron et Nathalie Poirier ont repoussé 33 tirs.

L’Attack profitera maintenant d’une très longue pause afin de laisser les autres formations compléter leur calendrier régulier. La LNR procédera ensuite à la ronde éliminatoires, dont l’Attack a été exemptée après avoir remporté le championnat de la division Blanche en fin de semaine dernière.