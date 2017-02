La polyvalente Roland-Pépin veut le logo des Prédateurs sur la patinoire du Centre civique

En 2013, Samuel Nadeau, Brandon Coulombe et Vincent Savoie avaient joué pour les Prédateurs de la polyvalente Roland-Pépin de Campbellton. - Archives

Fière de ses équipes féminine et masculine de hockey, la direction de la polyvalente Roland-Pépin (PRP) souhaiterait voir leur logo sur les glaces de leur domicile, le Centre civique de Campbellton.

Le Centre civique est non seulement l’antre des Tigres de la Ligue de hockey junior A des Maritimes, mais aussi celui des Prédateurs de la PRP.

Directeur de l’établissement scolaire, Yves Coulombe est un grand amateur de hockey. Il a d’ailleurs été lui-même entraîneur pendant 25 ans.

«Et partout où l’on va, on retrouve le logo de l’équipe scolaire sur la patinoire. Partout sauf ici. Je trouve que c’est dommage et j’aimerais bien que ça change pour la saison prochaine», explique celui qui souhaite voir le logo de ses équipes scolaires de hockey sur la patinoire.

Les Prédateurs sont actifs sur les deux glaces du complexe sportif, soit pour les parties, ainsi que les séances d’entraînement. M. Coulombe estime que la contribution financière annuelle de son établissement pour les locations se chiffre à de 10 000 $ à 12 000 $.

«On donne beaucoup, mais ce n’est pas la raison principale qui motive notre démarche. C’est surtout une question de fierté et de sens d’appartenance pour nos jeunes ainsi que pour la communauté. Comme pour les Tigres, le Centre civique est notre domicile et nous sommes ses ambassadeurs, alors on veut le démontrer», dit-il.

À plus grande échelle, l’endroit est également le domicile des Vikings du Restigouche (hockey mineur) et des Comètes du Restigouche (patinage de vitesse). En ce sens, ces organismes seraient tout aussi éligibles à la même visibilité que les Prédateurs, ce que ne nie d’ailleurs pas M. Coulombe.

«On ne veut pas nécessairement être le logo principal au centre de la patinoire, mais je crois qu’on devrait se retrouver quelque part sur la glace. Et celle-ci est assez grande pour d’autres logos que le nôtre. Il y a plein d’exemples ailleurs en province. Chez nos voisins de Saint-Quentin par exemple, on retrouve au centre de la glace le logo des Castors (hockey senior), mais ailleurs on retrouve aussi ceux de l’équipe de la polyvalente A.-J. Savoie ainsi que celui du hockey mineur de l’endroit. C’est quelque chose du même genre que l’on recherche», estime M. Coulombe, notant être prêt à débourser afin d’obtenir ce privilège.

Le directeur de la PRP a ainsi approché le propriétaire du Centre civique, soit la Ville de Campbellton, afin d’étudier les options possibles.

«On a été très bien accueillie, tout comme notre demande. Le problème à l’heure actuelle est que la Ville n’a pas vraiment de directive sur le sujet. Elle doit donc se pencher sur la question», indique-t-il.

Un problème se pose également, alors que l’espace publicitaire de la glace principale du Centre civique appartient à la formation des Tigres. La PRP devra donc négocier sur deux fronts, soit avec la Ville ainsi qu’avec la direction de la formation de hockey junior A. Le directeur de la PRP se dit toutefois persuadé de pouvoir en venir avec une entente avec les Tigres.

«Et pour ce qui est de la Ville, j’ai bon espoir aussi que l’on puisse voir le logo des Prédateurs sur la glace secondaire du Centre civique», espère-t-il.