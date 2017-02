Tournoi pee-wee de Québec: les Aigles de Dieppe seront prêts à faire face à la musique

Une équipe qui porte les couleurs des Wildcats de Moncton pourrait tout rafler sur son passage et ce n’est pas celle de Darren Rumble. Avec le chandail de leurs idoles de la LHJMQ sur le dos, les Aigles de Dieppe partent à conquête du 58e Tournoi international de hockey pee-wee de Québec.

La formation dirigée par Robert Bourque a du pain sur la planche puisque les petits Wildcats s’étaient inclinés en finale dans la catégorie International B en 2016.

Celui qui est recruteur depuis une dizaine d’années pour le compte des Islanders de Charlottetown n’est cependant pas inquiet.

Les Aigles seront prêts à faire face à la musique, eux qui évoluent dans un circuit très relevé dans le Sud-Est.

«Il y a seulement quatre points qui séparent les cinq équipes de notre ligue. C’est donc une ligue très compétitive, ce qui est excellent pour le développement des jeunes», mentionne-t-il.

Les Dieppois affichent un rendement de 25-8 cette saison.

Mais cette fiche n’a rien à voir avec leur sélection puisque l’identité de l’équipe qui va représenter les Wildcats a été déterminée par un tirage au sort parmi les cinq formations du circuit.

«Les jeunes sont super excités d’aller à Québec. Ça va être l’expérience de leur vie», affirme l’entraîneur.

«Les parents ont aussi embarqué dans l’aventure et on veut s’assurer que c’est quelque chose qu’ils n’oublieront jamais.»

Les Wildcats disputeront une rencontre préparatoire face à une équipe de la Californie, avant d’amorcer le tournoi contre le HK Pirati, une formation de la Slovaquie, le 12 février.

«Les jeunes sont fiers de mettre le chandail des Wildcats sur le dos. Il ne faut pas oublier qu’à l’âge de 11 et de 12 ans, ce sont leurs idoles. Ils les imitent et ils veulent jouer comme eux. Ce n’est pas une pression, c’est vraiment une motivation», mentionne Robert Bourque.

Sa fille Stéphanie sera du voyage. Celle qui porte le numéro 7 a déjà hâte de partir.

«Je trouve ça pas mal cool de représenter les Wildcats. C’est un très gros tournoi et il y a beaucoup de monde qui assiste aux parties. Ça va être super», explique l’arrière âgée de 12 ans.

«Je ne sais pas exactement ce qui nous attend, je sais juste que ça va être difficile. Mais si on joue comme on est capable, ça va bien aller. Ce serait plaisant de se rendre en finale.»

Son coéquipier Zachary Daigle rayonne de bonheur avec son gilet des Wildcats sur le dos.

«Je trouve que c’est un bel honneur de pouvoir représenter une équipe de la LHJMQ dans un tournoi comme ça. On se sent pas mal spécial», affirme le numéro 66.

«Je ne pense pas que ça nous met plus de pression sur les épaules de représenter les Wildcats, mais c’est sûr qu’on a toujours ça derrière la tête. On sait qu’on va affronter des grosses équipes, mais on va juste faire de notre mieux et on va voir jusqu’où ça peut nous mener.»

Le jeune homme âgé de 13 ans vivra des moments inoubliables à Québec et il veut en profiter au maximum.

«Je n’ai jamais joué devant autant de monde et c’est assuré que ça va être une expérience de vie. Il va falloir gérer le stress et tout ça. On a eu des hauts et des bas, pas mal comme toutes les bonnes équipes. Mais le meilleur de ça, c’est qu’on a pu rebondir de ces bas et de continuer à bien jouer, même pendant les moments plus difficiles.»