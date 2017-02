Un dernier match à la maison en bleu et or pour les Saulnier

Une page d’histoire va se tourner mercredi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque, alors que les jumeaux Allain et Alex Saulnier vont sauter sur la glace pour la dernière fois devant leurs partisans en saison régulière. Mais pas question de tomber dans les sentiments, affirment les deux frangins de Cap-Pelé, puisque les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ne sont pas encore assurés de participer aux séries.

Le défi sera de taille puisque les Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick, les meneurs au classement général, seront en ville.

Avant la rencontre, l’U de M va honorer les Saulnier, mais aussi Steve Lebel et Pierre Durepos pour leurs loyaux services au programme de hockey.

Alex Saulnier reconnaît que ce sera un moment émotif.

«Je pense que les dernières années ont passé vite. Nous avons eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas au cours des quatre dernières saisons, mais on a toujours eu des gens autour de nous pour nous appuyer», explique-t-il.

«Je n’aurai que des bons souvenirs des Aigles Bleus, même si ça ne s’est pas toujours passé comme on aurait voulu. Les fidèles partisans de l’équipe ont toujours été derrière nous», ajoute le cocapitaine du Bleu et Or.

Son frère Allain est du même avis.

«On a été chanceux. On a pu jouer huit ans à Moncton, quatre avec les Wildcats et quatre autres avec les Aigles. Ce fut vraiment spécial de pouvoir jouer devant notre famille et nos amis. On a vécu une expérience incroyable.»

Cela dit, les deux Acadiens ne veulent pas laisser les sentiments les envahir.

«Honnêtement, je ne pense pas que je vais trop penser à mon dernier match et à tout ça. On se bat pour une place en séries et on joue contre la meilleure équipe au Canada. C’est là-dessus que je vais me concentrer», avance-t-il.

«C’est sûr que la présentation va nous toucher, mais dès que la rondelle va tomber sur la glace, on sera prêt pour jouer parce que nous avons besoin de ces points-là», avance le numéro 14.

Parmi les beaux souvenirs qu’ils vont apporter avec eux, Alex mentionne la saison 2015-2016, où les deux frères avaient terminé premier et deuxième dans la colonne des meilleurs pointeurs du circuit universitaire.

«Ce n’est pas juste une affaire individuelle. Toute l’équipe a contribué. C’est sûr que c’est notre nom qui est dans l’histoire, mais c’est vraiment l’équipe de 2015-2016 qui a accompli des belles choses», mentionne-t-il.

Si les Saulnier ont un regret, c’est sans doute celui de n’avoir jamais remporté le championnat canadien. Ils espèrent que cette année sera la bonne.

«Quand on a commencé ici, c’était notre but. Ça l’est encore. On n’arrêtera pas jusqu’à temps qu’on s’y rende. C’est sûr qu’on a un grand défi, mais je suis certain qu’on pourra surprendre des équipes.»

Sauf que dans l’ensemble, les bons moments ont été pas mal plus nombreux.

«Le fait d’avoir pu jouer quatre ans avec Pierre Durepos, un ami avec qui on a grandi, c’était pas mal spécial. On a aussi pu retrouver Samuel Roussy et Danick Émond qu’on a côtoyés avec les Wildcats. Ce sont des amis pour la vie», raconte Allain Saulnier.

«En grandissant à Cap-Pelé, on a suivi les Wildcats et les Aigles Bleus. On a donné tout ce qu’on a pu à ce programme et on est fier de ce qu’on a accompli. Tout ce qui manque est de se rendre au championnat canadien», enchaîne Alex.

Les jumeaux ne seront pas les seuls à vivre de vives émotions mercredi soir. L’entraîneur- chef Serge Bourgeois aura aussi un petit pincement au coeur en voyant ses deux vétérans être honorés au centre de la patinoire.

«Pour nous, ce sont des gros morceaux sur la glace, mais aussi des ambassadeurs. Ce sont des étudiants de première classe et de véritables modèles pour les jeunes de la région. Ce sont des exemples parfaits de ce que tu rêves de voir tes enfants accomplir», explique-t-il.

«Ce ne sont pas seulement des bons joueurs de hockey, ce sont aussi des bonnes personnes.»

Même s’il leur reste une cinquième année d’éligibilité, les chances de les voir revenir en 2017-2018 sont pratiquement inexistantes.