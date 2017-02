Un deuxième Jacob en route vers le circuit Courteau

Un deuxième Jacob va bientôt patiner dans la LHJMQ. La seule question est de savoir avec quelle équipe.

Alexandre Jacob a porté les couleurs des Wildcats de Moncton et des Saguenéens de Chicoutimi dans le circuit Courteau de 2013 à 2016.

Son frère Jérémie est considéré comme l’un des beaux espoirs du Nouveau-Brunswick en vue du prochain encan midget qui aura lieu à Saint-Jean en juin.

Selon les recruteurs, le joueur de centre des Flyers de Moncton pourrait entendre son nom entre la deuxième et la cinquième ronde.

Le patineur âgé de 15 ans prend les grands moyens pour se faire remarquer par les recruteurs cette saison.

Il connaît une très bonne campagne, comme en témoigne sa fiche 8-16=24 pts en 26 rencontres.

«Cette saison, je voulais montrer que, même si je ne suis pas le plus gros, je peux jouer contre des gars plus gros que moi et que je peux me rendre au prochain niveau», explique-t-il.

Le jeune Jacob a une charpente de 5pi 9po et de 160lb, alors que son frère aîné Alexandre mesure 5pi 7po et pèse 155lb.

Même s’il reconnaît que ces chiffres peuvent effrayer certaines équipes, le Dieppois se dit convaincu de pouvoir jouer régulièrement dans la LHJMQ.

«Je dois toujours donner le meilleur de moi-même chaque fois que je saute sur la patinoire. Je sais que je dois m’entraîner pour devenir plus imposant physiquement. Je veux aussi travailler sur ma vitesse, parce que le jeu est pas mal plus rapide dans la LHJMQ», explique-t-il.

La recrue des Flyers peut évidemment compter sur les conseils de son frère dans sa quête vers le circuit Courteau.

«Il m’a dit que les points ne sont jamais faciles à aller chercher. La seule façon de connaître du succès, c’est de travailler sans relâche. Le reste va suivre.»

Jérémie Jacob affirme n’avoir aucun objectif personnel en terme de statistiques. Tout ce qu’il veut, c’est de gagner.

«Je veux me rendre jusqu’à la Coupe Telus, c’est mon seul véritable objectif», déclare-t-il, en parlant du championnat canadien de hockey midget qui sera présenté à Prince George, en Colombie-Britannique, dans quelques semaines.

Le farouche partisan des Maple Leafs de Toronto croit dur comme fer que les Flyers seront de la fête.

«Je pense que nous avons tous les outils pour y arriver, avec des bons entraîneurs et des bons meneurs. C’est certainement possible.»

L’entraîneur des Flyers, John DeCourcey, estime que son petit attaquant possède tout ce qu’il faut pour faire sa place dans le hockey junior majeur.

«Il a un très bon sens du jeu et c’est un gars intelligent. Il est également très rapide et il a un bon instinct», mentionne celui qui a aussi dirigé son frère Alexandre.

«Je dirais qu’il est un peu plus gros que son frère, mais leur style de jeu est pas mal similaire. C’est de plus un gars qui se présente chaque soir pour jouer. C’est un compétiteur féroce et un très bon jeune.»

L’entraîneur précise toutefois que rien n’est acquis pour Jérémie Jacob.

«Il devra travailler sur sa constance et essayer d’être toujours à son meilleur chaque partie. C’est ça le plus gros défi de tout joueur de hockey, surtout à cet âge. Quand il le fait, il est un joueur dominant sur la patinoire.»