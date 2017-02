Ski de fond: des résultats exceptionnels pour le N.-B. à Gatineau

Samuel Daniel Basque à gauche) et Simon Xavier Godin au centre) sur les deux plus hautes marches du podium, vendredi. - Gracieuseté

Manon Losier est aux anges. Ce n’est pas nous qui le disons, mais bien elle, malgré la fatigue accumulée de trois jours de compétition au Championnat de l’est du Canada de ski de fond et de la route aller-retour. Car Gatineau, ce n’est pas à la porte du Nouveau-Brunswick.

Mais des fois, ces longs voyages se passent mieux, surtout quand on rapporte dans ses bagages des résultats exceptionnels.

Trois médailles. Six podiums, si l’on ajoute les trois de Louis Fortin en paranordique. Pas moins de 10 top 10 face aux meilleurs fondeurs de la relève. Du jamais vu depuis le retour en force de ce sport dans la province, au milieu des années 2000.

«Je suis plus que satisfaite des résultats, a confirmé, malgré une voix rauque, l’entraîneure de l’équipe provinciale et directrice générale de Ski de fond NB. Les jeunes sont arrivés là et ils ont fait le travail. C’est l’accomplissement de toutes les heures accumulées d’entraînement. Vraiment, je suis aux anges!»

Samuel Daniel Basque, du club Le Sureau Blanc de Tracadie, a particulièrement brillé, avec l’or au 6 km libre en pleine tempête et l’argent au prologue de 3 km libre dans la catégorie midget masculin 2004, course dans laquelle il a été précédé par Simon Xavier Godin, aussi de Tracadie.

Godin a ajouté deux quatrième place, soit au 6 km classique remporté par Basque et au 5 km classique, tout juste devant Basque.

Gabrielle Côté, du club Boules de neige de Saint-Louis-de-Kent, a raté le podium de peu à deux reprises alors qu’elle a pris le quatrième échelon au 3 km libre et au 5 km classique dans la classe midget 2004 féminin.

Anika et Jeremy Leigh, des Aventuriers de Charlo, ont pris le 9e rang au 3 km midget 2003 féminin et juvénile 2002 masculin, alors que Ariane Austin, du Sureau Blanc, a franchi la ligne en 10e place du 3 km midget 2003 féminin.

Ajoutons à cela six autres performances dans le top 15 et vous comprendrez aisément pourquoi l’entraîneure-chef était aussi contente.

«De mémoire, c’est la première fois que l’on voit le Nouveau-Brunswick être no 1 et no 2 sur un podium à cette compétition qui a regroupé plus de 800 athlètes. C’était vraiment beau à voir. Simon et Samuel sont des jeunes dédiés à leur sport depuis leurs débuts», a noté Manon Losier, qui a également relevé la qualité du travail d’équipe assuré par Marc Leclair, Janick Bernard et plusieurs parents qui avaient également fait le voyage à Gatineau.

Au niveau paranordique, Louis Fortin, du club Wostawea de Fredericton, a récolté l’or une fois et l’argent deux fois dans les épreuves debout, alors que Céline Kavanaugh, cette athlète aveugle âgée de 15 ans de Grand-Sault quatrième une fois et cinquième deux fois.

Ski de fond Nouveau-Brunswick se prépare maintenant pour les Championnats jeunesse à Joliette, du 18 au 20 février. Une délégation composée d’une quinzaine de fondeurs doit y aller. Enfin, l’organisation devrait annoncer cette semaine des skieurs qui se rendront aux championnats nationaux, en mars.