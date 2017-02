«Nous sommes capables de rivaliser avec n’importe qui» – Christophe Boivin, du Titan d’Acadie-Bathurst

Difficile d’avoir un calendrier plus corsé que celui du Titan d’Acadie-Bathurst, cette semaine. Après la visite des Sea Dogs de Saint-Jean, mercredi, les hommes de Mario Pouliot auront ensuite droit à celle des Cataractes de Shawinigan, vendredi. On parle ici des deux formations trônant actuellement au sommet de la LHJMQ.

Cela dit, même si leur emploi du temps n’est pas de la tarte, on ne peut néanmoins plaindre le Titan (27-19-5, 59 pts, 9e).

Après tout, Acadie-Bathurst est l’une des rares équipes qui soit parvenue à tenir tête aux deux puissances cette saison.

Preuve à l’appui, face aux Sea Dogs (33-12-4, 70 pts, 1er), la fiche du Titan est de quatre gains contre deux revers après six duels. Quatre triomphes qui, il faut le préciser, représentent le quart des défaites des représentants de la ville portuaire en 2016-2017. Ce n’est pas rien.

En ce qui concerne les Cataractes (33-13-4, 70 pts, 2e), lors de leur seul face à face, le Titan a laissé filer une avance de 4 à 2 au dernier tiers pour finalement s’incliner 5 à 4 en tirs de barrage. Disons qu’il n’y a rien à rougir.

Mais avant de songer aux Cataractes, le Titan doit d’abord penser aux Sea Dogs. Surtout que les chiffres ne mentent pas. Les Sea Dogs sont l’équipe de l’heure.

La troupe de Danny Flynn vient de gagner ses sept dernières parties et domine la ligue au chapitre des unités spéciales, que ce soit en supériorité ou en infériorité numérique.

Pour le vétéran Christophe Boivin, pour les vaincre, il faut avant tout s’assurer de compliquer le travail du big three défensif composé de Thomas Chabot, Jakub Zboril et Simon Bourque.

«C’est important de mettre beaucoup de pression sur ces gars-là», affirme Boivin.

«La clé pour battre les Sea Dogs est de jouer avec intensité et intelligence. C’est un gros match, mais nous avons prouvé que nous sommes capables de rivaliser avec n’importe qui», mentionne Boivin.

Le numéro 11 tentera de plus de mettre un terme à une léthargie de cinq matchs sans but. Il s’agit de sa pire séquence depuis octobre 2015.

«Je ne suis pas du tout inquiet. À vrai dire, je ne m’en fais aucunement avec ça», mentionne le meilleur pointeur de l’équipe avec 30 buts et 32 passes pour 62 points.

Dans l’autre camp, Mathieu Joseph soutient que si les choses sont au beau fixe chez les Sea Dogs, il n’en reste pas moins qu’un aspect de leur jeu doit être absolument amélioré.

«Je crois que nous sommes capables d’être plus disciplinés. Nous sommes parmi les équipes qui possèdent la plus haute moyenne de pénalités mineures par match (121 au total, 3e) et ça va nous faire mal en séries éliminatoires», révèle Joseph, qui a pris part au dernier Championnat mondial junior.

«Sinon, nous devons continuer de nous préparer adéquatement avant chaque match parce que toutes les équipes sont prêtes à nous affronter. C’est quand nous exécutons comme il faut notre plan de match que tout va bien», indique-t-il.

Joseph (32-29=61) poursuit en ce moment une série de 26 duels avec au moins un point, la meilleure du genre cette saison.

Les arrières Chabot (6 matchs), Bourque (5 matchs) et Zboril (5 matchs) profitent eux aussi de séquences intéressantes.

Du côté du Titan, Daniil Miromanov tentera de prolonger à six sa série de matchs consécutifs avec au moins un point.