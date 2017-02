Les Aigles Bleus s’approchent des séries

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont fait un pas de géant vers une place assurée en séries éliminatoires et pas n’importe comment: ils ont soutiré un précieux point au classement dans un revers très honorable de 2 à 1 en prolongation face à leurs bêtes noires, les Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick. La meilleure équipe de hockey universitaire masculine au pays, rien de moins.

La Bleu et Or force donc les Tigers de l’Université Dalhousie (8-17-3) à remporter leurs deux derniers matchs du calendrier, soit vendredi à domicile contre les Axemen de l’Université Acadia et samedi à Halifax face aux Huskies de l’Université Saint Mary’s.

Mais il suffirait aux Aigles (10-17-2) d’amasser au moins un point à leur dernière sortie de la saison régulière, vendredi à Charlottetown contre les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (10-14-4) pour régler le tout.

Et mieux encore: en cas de victoire, le Bleu et Or pourrait grimper en cinquième position, un élément non négligeable quand on pense que ça pourrait leur éviter de revoir les Varsity Reds en deuxième ronde éliminatoire…

«Je suis très content, a réagi Bourgeois. Notre gardien Brandon Thibeau (35 arrêts sur 37 lancers) a été très bon. Nous avons également fait du bon travail devant lui en sautant sur les retours et en limitant les attaquants des Varsity Reds à des tirs de l’extérieur de l’enclave. Nos unités en désavantage numérique (parfait en cinq occasions) ont été excellentes.»

Dans ce dernier match à domicile de la saison, les Aigles Bleus voulaient montrer à leurs fidèles partisans – ils étaient plus de 760 dans l’aréna J.-Louis-Levesque – qu’ils pouvaient rivaliser contre n’importe qui.

Jean-François Plante a ouvert la marque pour les locaux en toute fin de première période, aidé des jumeaux Saulnier pendant une supériorité numérique. Christopher Clapperton a nivelé les chances en milieu de deuxième et il aura fallu attendre la deuxième minute de la prolongation pour voir Jordan Murray donner la victoire à UNB. Leur gardien Alex Dubeau a connu une soirée de travail plutôt tranquille, avec 11 arrêts, dont cinq seulement dans les 41 dernières minutes de jeu du match.

Mais peu importe la manière parfois, c’est le résultat qui compte. Et Serge Bourgeois a trouvé important de voir ses joueurs donner autant de fil à retordre à une équipe qui les avait lessivés à quatre reprises, marquant pas moins de 33 buts contre seulement sept.

«C’est important d’aller chercher des points contre des grosses équipes. Oui, UNB est la meilleure formation au pays alors que nous nous battons pour une place en séries. Mais nous venons d’aller chercher un gros point et on sent qu’on se rapproche d’eux. Si nos gardiens jouent comme Brandon l’a fait ce soir (mercredi) et que nous parvenons à lancer plus souvent, on peut vaincre n’importe qui au bon moment», est persuadé Serge Bourgeois.

Avant la rencontre, le recteur Raymond Théberge et Bourgeois ont remis les chandails des Aigles Bleus à Pierre Durepos, Patrick Huard, Allain Saulnier, Alex Saulnier et Steve Lebel, étant donné qu’il s’agissait fort probablement de leur dernier match à domicile en saison régulière en carrière.