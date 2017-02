Callum Booth vole deux points au Titan

Heureusement que les deux équipes avaient promis de se tenir loin du cachot, parce que les arbitres Josh McCormack et Stephen Starzomski auraient assurément terminé la partie avec les lèvres gercées s’il avait fallu que les joueurs soient un brin plus malcommodes.

Dans un match intense pimenté de 12 supériorités numériques dans les 40 premières minutes de jeu et de nombreux coups d’épaule dans le dernier tiers, les Sea Dogs de Saint-Jean ont finalement eu le dernier mot en l’emportant 3 à 2 sur le Titan d’Acadie-Bathurst, mercredi soir, au Centre régional K.-C.-Irving.

Et comme si ce n’était pas suffisant, les 1794 partisans ont également eu droit à de multiples arrêts de toute beauté des gardiens Callum Booth et Anthony Dumont-Bouchard.

Bref, l’intensité démontrée par les deux rivaux du Nouveau-Brunswick a fait en sorte que ce match s’est avéré le meilleur spectacle présenté jusqu’ici cette saison.

Le Titan (27-20-5, 59 pts) encaisse néanmoins un deuxième revers de suite et tentera de retrouver le sentier de la victoire vendredi en accueillant les Cataractes de Shawinigan, une autre puissance du circuit.

«Nous venons de disputer un excellent match contre la meilleure équipe de la ligue», affirme le capitaine Jeffrey Viel, auteur du premier but des siens.

«Booth leur a sauvé la partie. S’il y a une chose que nous aurions pu faire mieux, c’est démontrer plus de combativité devant lui. Il donnait beaucoup de retours mais nous n’étions pas toujours là pour en profiter», ajoute Viel.

L’entraîneur Mario Pouliot abonde dans le même sens que son vétéran au sujet de la prestation de Booth.

«Nous méritions ce match, mais Booth a été très bon, indique-t-il. Il a facilement bloqué une douzaine d’excellentes chances de marquer. J’aurais cependant aimé que nous soyons plus dangereux avec notre attaque à cinq. Nous aurions certainement pu être plus menaçants, plus efficaces à récupérer les rondelles libres.»

Pouliot n’a toutefois pas apprécié la façon dont les Sea Dogs ont joué au premier vingt.

«Ils ont essayé d’intimider nos meilleurs joueurs, dont Antoine Morand. Ils ont distribué plusieurs coups vicieux et c’est d’ailleurs pourquoi j’ai décidé d’envoyer Viel, (Dawson) Theede et (Rodrigo) et Abols pour commencer la deuxième», confie-t-il.

Les Sea Dogs (34-12-4, 72 pts) savourent pour leur part un huitième gain d’affilée.

Après la rencontre, le défenseur Thomas Chabot a confirmé que lui et ses coéquipiers en devaient une à Booth.

«Quand tu ne parviens pas à compter le nombre d’arrêts spectaculaires qu’un gardien réalise dans une partie, ce n’est jamais bon signe pour l’équipe», mentionne Chabot.

«Callum a démontré ce soir pourquoi l’équipe est allé le chercher à Québec. Parce que comme groupe, nous n’avons vraiment pas disputé notre meilleur match. Nous avons encore une fois été un peu trop indisciplinés dans les deux premières périodes. C’est absolument quelque chose que nous devons corriger d’ici aux séries», souligne le défenseur étoile.

Outre Viel (31e-AN), Daniil Miromanov (16e) a secoué les cordages dans le camp du Titan.

Simon Bourque (12e-AN), Spencer Smallman (19e-AN) et Jakub Zboril (9e) ont réussi les buts des Sea Dogs.

En bref… Matthew Ferrari (blessé), Elijah Francis (blessé), Joakim Paradis et Aaron Brisebois n’ont pas endossé l’uniforme dans le camp du Titan… Du côté des Sea Dogs, Samuel LeBlanc, David Comeau, Matt Green et Landon Quinney étaient les absents… Noah Dobson a été honoré à titre de joueur-étudiant du mois de janvier avant la partie… Mathieu Joseph a prolongé à 27e sa série de parties consécutives avec au moins un point. Il s’agit de la meilleure séquence du genre cette saison. Simon Bourque et Jakub Zboril ont pour leur part récolté un point dans un sixième match de suite… Bokondji Imama a délaissé les combats pour devenir un dangereux marqueur. Cela dit, ça fait toujours autant de bruit quand il plaque un joueur contre la bande…