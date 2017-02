Les frères Joseph rêvent de percer dans la LNH

Les frères Pierre-Olivier et Mathieu Joseph cognent à la porte de la LNH. - Collaboration spéciale: Marc Grandmaison et Emmanuelle Parent

Depuis sa création en 1917, la Ligue nationale de hockey a vu plusieurs groupes de frères contribuer à l’histoire du circuit grâce à des exploits devenus légendaires.

Les Richard (Maurice et Henri), les Esposito (Phil et Tony), les Mahovlich (Frank et Peter), les Stastny (Marian, Peter et Anton) et les Sedin (Daniel et Henrik) font évidemment partie de cette fratrie.

Les six frères Sutter (Brian, Darryl, Duane, Brent, Rich et Ron) aussi, bien sûr.

Dans un avenir rapproché, un nouveau duo pourrait à son tour faire sa marque dans le meilleur circuit de hockey au monde.

Mathieu Joseph, des Sea Dogs de Saint-Jean, et son jeune frangin Pierre-Olivier, des Islanders de Charlottetown, ont toutes les qualités pour devenir de bons joueurs dans la LNH.

Mathieu, qui célèbre jeudi son 20e anniversaire de naissance, a paraphé son premier contrat professionnel avec le Lightning de Tampa Bay, en décembre. L’équipe l’avait sélectionné en 4e ronde en 2015.

Il a aussi ouvert bien des yeux lors du Championnat mondial junior il y a un peu plus d’un mois.

Si son talent était déjà bien connu des amateurs de hockey du Nouveau-Brunswick, plusieurs milliers de téléspectateurs au pays, et ailleurs dans le monde, ont pu apprécier la vitesse et la fougue de l’ailier droit de 6 pieds 1 pouce et 175 livres.

Pierre-Olivier, un défenseur gaucher né en 1999, est un grand gaillard de 6 pieds 2 pouces et des poussières qui fait osciller le pèse-personne à 170 livres. Il est considéré comme l’un des plus beaux espoirs de la LHJMQ en vue du prochain repêchage de la LNH. Certains le voient même être sélectionné en fin de première ronde.

Lorsque questionné sur la possibilité de se retrouver un jour dans la LNH avec son frère, Mathieu Joseph affiche une petite gêne.

«Ça ne demeure encore qu’un rêve, affirme le joueur étoile des Sea Dogs. Ça va bien pour nous, mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire.»

D’autant plus, comme le fait remarquer l’aîné, que ce rêve commun est assez récent. Tous deux ont longtemps traîné la réputation d’être de bons joueurs, mais sans plus.

«La Ligue nationale, je n’y pensais même pas jusqu’à ce que je sois invité au Combine en 2015, dit-il. Pierre-Olivier et moi, nous sommes ce qu’on appelle des late bloomers.»

«Nous avons toujours été dans les bons joueurs à chaque niveau, mais jamais parmi l’élite. C’est sans doute pourquoi j’ai été repêché en troisième ronde par les Sea Dogs à mon année de repêchage, alors que mon frère n’est sorti qu’en cinquième ronde l’année dernière», mentionne-t-il.

«Dans mon cas, d’avoir gagné la confiance de l’entraîneur qui s’est mis à me donner du bon temps de glace a beaucoup aidé», ajoute celui qui avait comme coéquipiers Jean-Christophe Beaudin (Rouyn-Noranda), Jeffrey Viel (Acadie-Bathurst) et Samuel Guilbault (Shawinigan) chez les Gaulois du Collège Antoine-Girouard.

Mathieu Joseph se dit très fier de la progression de son jeune frère, dont les principales qualités sont son coup de patin, la précision de ses passes et la régularité de son jeu.

«Pierre-Olivier se développe vraiment bien. Il me fait un peu penser à Marc-Édouard Vlasic. Il est le genre de défenseur que l’entraîneur peut utiliser autant en avantage numérique qu’en désavantage numérique», révèle-t-il.

Parviendront-ils à percer un jour dans la LNH? Pour l’instant, disons que les chances sont excellentes.