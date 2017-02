Hockey junior A: ce sera le Blizzard d’Edmundston

Le maire Cyrille Simard, le créateur du logo, Jacques Rousseau, le propriétaire des Commandos de Dieppe, Jean-François Damphousse, et le porte-parole des actionnaires, André Lebel, lors du dévoilement, mercredi. - Acadie Nouvelle: Gilles Duval

La nouvelle équipe de hockey junior A qui s’établira au Nord-Ouest en septembre portera le nom du Blizzard d’Edmundston.

À la fin de la présente saison, les Commandos de Dieppe seront transférés à Edmundston. La nouvelle formation évoluera dès la campagne 2017-2018 dans le Centre Jean-Daigle en construction au coût de 21 millions $.

Environ 125 suggestions différentes ont été reçues parmi plusieurs centaines de propositions lors d’un concours. Trois d’entre elles ont été retenues pour le choix final qui devait se faire à l’issue d’un vote populaire entre le Blizzard, les Rafales ou les Prospecteurs d’Edmundston.

Les couleurs du Blizzard seront le bleu marin, le bleu pâle et le blanc, comme les Jets de Winnipeg, les Argonauts de Toronto ou les Black Bears de l’Université du Maine.

Conçu par Productions Rouj et son créateur Jacques Rousseau, le logo montre le nom de l’équipe dans un lettrage dit glacial et incrusté dans le relief montagneux du territoire. Il comprend aussi une figure de la mythologie grecque, le Dieu Éole, qui souffle à pleins poumons pour donner la sensation du froid, du vent et de la neige.

«Dès le départ, nous ne voulions pas avoir un nom qui nous retournerait dans le passé. Cette suggestion était unanime parmi les investisseurs. On espère que notre équipe va déplacer du vent et de la neige contre les équipes adverses», a souligné le porte-parole des 30 investisseurs, André Lebel.

Le dévoilement du logo était accompagné d’une présentation en son et lumières.

«Nous avons pris un peu plus de temps que l’échéancier prévu pour faire l’annonce. M ais on voulait quelque chose qui allait faire wow!», a ajouté M. Lebel.

Partisan de hockey, Rodolphe Cyr se range déjà au nom du Blizzard d’Edmundston.

«C’est un nom qui marque le renouveau, qui est synonyme de fougue et de créativité. Je pense que les gens attendent du hockey compétitif depuis la fermeture du Forum d’Edmundston», a-t-il indiqué.

Jeune hockeyeur de catégorie novice, Alexandre Lamontagne aime bien le nom Blizzard. Il a lui même pris part au concours en soumettant l’appellation les Aigles enflammés. Il a dit espérer grandir et peut-être un jour endosser l’uniforme de la nouvelle équipe.

Trois personnes ont soumis le nom Blizzard. Dans le cadre d’un tirage au sort, Alain Morin a remporté une paire d’abonnements saisonniers pour la campagne inaugurale de l’équipe.

Une nouvelle ère à Edmundston

La Ville d’Edmundston a un bel historique en matière de hockey. La venue du Blizzard marquera une nouvelle ère à ce chapitre.

«Maintenant, on passe à une nouvelle étape. Il faut qu’on comprenne qu’on n’entre pas en compétition avec personne. Nous allons proposer un nouveau calibre de jeu dans la région. Nous visons une jeune clientèle et nous voulons aussi que nos joueurs puissent avoir une belle expérience à travers le hockey dans notre communauté», a mentionné le porte-parole des actionnaires, André Lebel.

Il a fait remarquer que les 30 investisseurs, hommes et femmes, proviennent de partout dans la région et sont de différents groupes d’âge.

«Nous allons hériter d’une équipe bien établie. La plupart des joueurs actuels des Commandos vont venir à Edmundston. Ça sera un bon départ pour nous», a continué M. Lebel.

Les prochaines étapes seront la confection des chandails et la vente des abonnements saisonniers. Le Blizzard a aussi lancé sa page Facebook, mercredi.

«Nous avons un comité qui discute avec les joueurs de façon à préparer leur transfert d’éducation à notre polyvalente, à notre école secondaire anglophone, à notre collège ou à notre université. Nous lancerons bientôt un appel aux bénévoles», a indiqué le porte-parole des investisseurs.

Présent à la conférence de presse, le propriétaire des Commandos de Dieppe, Jean-François Damphousse, a laissé entendre qu’il demeurera associé au Blizzard à titre de consultant pendant la transition découlant du transfert.

«Ma famille est établie à Dieppe et c’est pour cette raison que je ne suivrai pas l’équipe à Edmundston. Par contre, je serai là pour aider les nouveaux actionnaires dans différentes facettes du fonctionnement tant qu’ils le voudront. C’est important que les investisseurs locaux aient le contrôle de leur équipe», a-t-il souligné.