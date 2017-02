CRH: les Cataractes de Grand-Sault gardent espoir

Une série éliminatoire n’est pas terminée tant que l’adversaire n’a pas quatre victoires. C’est ce qu’auront en tête les Cataractes de Grand-Sault lorsqu’ils poursuivront leur affrontement quart de finale contre les Prédateurs du Témiscouata, en fin de semaine, dans le Circuit régional de hockey du Nord-Ouest.

Les Prédateurs mènent ce quart de finale B 2 à 0. Les deux équipes se retrouveront vendredi à Dégelis (2 h) et dimanche à Grand-Sault (19h30).

Si les Prédateurs (2e) ont remporté la première partie au compte de 5 à 2, les Cataractes (7e) ont donné une meilleure opposition lors de la deuxième rencontre qui s’est soldée 3 à 2.

«Rendus en séries, c’est l’affaire de n’importe qui, peu importe le rang où nous avons terminé en saison. Par le passé, les Cataractes ont déjà terminé au premier rang et ont été poussés à la limite de sept rencontres par le Dynamo de Kedgwick au premier tour. Nous sommes une équipe très jeune qui apprend à la dure. Mais nous avons quand même démontré de belles choses sur la glace. Les gars veulent gagner, nous avons confiance. Si l’effort est là, on ne sait jamais ce qui peut se produire», a soutenu le vétéran gardien Scott Cyr, qui a remporté la Coupe du Président à deux reprises avec l’équipe dont une où il a été désigné le joueur le plus utile en finale.

Le grand gardien se considère avant tout comme un individu réservé qui «fait sa petite affaire» dans le vestiaire. Il soutient qu’il n’hésite pas par contre à profiter de son expérience pour calmer les troupes.

«C’est bon de rappeler qu’un match dure 60 minutes et qu’il n’y a parfois rien de perdu même si on tire de l’arrière par quelques buts. Une partie de hockey, ça peut vite virer de bord. Si on veut venir à bout des Prédateurs, il faudra jouer avec beaucoup de détermination et travailler en équipe. Avec un petit effort additionnel sur la glace, tout le monde peut faire la différence dans un match», a ajouté le gardien.

Assis dans le siège du conducteur, les Prédateurs tenteront d’augmenter leur avance dans la série, vendredi soir.

«De ce qu’on a vu jusqu’ici, les Cataractes ne lâchent jamais. Alors il est hors de question de les prendre à la légère malgré notre avance et la différence de points au classement. Tout se joue sur la glace et l’équipe la plus opportuniste va s’en sortir. Contre eux, il faudra continuer de placer du trafic devant le filet et saisir nos chances», a laissé entendre l’attaquant Michaël Morin (23-18=41pts), qui est le seul joueur des Prédateurs à avoir disputé les 24 rencontres de son équipe en saison.

Lors du deuxième duel, les joueurs de soutien des Prédateurs, Vincent Baril (deux buts) et Philippe Cloutier ont sonné la charge.

«Nous avons de la profondeur dans l’équipe. C’est important de pouvoir compter sur tous les trios, surtout quand certains ne produisent pas un moment donné. Dans le dernier match, je ne dirais pas que les autres attaquants ont reçu une couverture spéciale de la part des Cataractes. C’est plutôt le hasard du jeu qui a fait que les chances de marquer ont été plus rares», a poursuivi le numéro 19 des Prédateurs.

Dans la série quart de finale A, les Panthères du Haut-Madawaska mènent aussi 2 à 0 contre les Draveurs du Bas-Madawaska. Le troisième duel sera disputé samedi soir à Saint-François (20h30) et le quatrième, dimanche, à Saint-Léonard (19h).

Les séries quart de finale C et D nécessiteront un minimum de cinq rencontres puisqu’elles sont égales 1 à 1.

Dans la série C, le Dynamo rendra visite au Thunder de Perth-Andover samedi (19h) tandis que les hostilités reprendront dimanche après-midi à Kedgwick (15h). Dans la série D, les Castors de Saint-Quentin seront les visiteurs contre les Ambassadeurs de Saint-Jacques vendredi (21h) alors que les deux équipes en viendront aux prises pour le quatrième duel samedi dans le Restigouche-Ouest (20h).