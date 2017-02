Hockey: l’enjeu est gros pour les Aigles Bleus

L’enjeu est énorme. Une victoire et c’est les séries, avec la cinquième position comme cadeau. Un point et c’est les séries aussi, mais avec un parcours à suivre un peu plus ardu. Un revers et il faudra alors attendre et prier.

C’est ce qui attend les Aigles Bleus de l’Université de Moncton (10-17-2, 22pts, 6e), qui vont disputer leur dernier match du calendrier régulier du hockey masculin du Sport universitaire de l’Atlantique vendredi soir, à Charlottetown, contre les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (10-14-4, 24pts, 5e).

La formation de Serge Bourgeois s’est approchée d’une qualification pour les séries en allant chercher un très gros point en prolongation, mercredi, dans une défaite de 2 à 1 face aux Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick. Moncton a maintenant trois points d’avance sur les Tigers de l’Université Dalhousie (7e position), qui ont encore deux parties à disputer, et est deux points derrière les Panthers.

«Les parties à Charlottetown sont toujours physique, mais on est capable de s’en sortir, a exprimé le défenseur Pierre Durepos. Il nous faut les deux points. On a la chance de les dépasser au classement. Ce sera une grosse partie pour les deux équipes. On va bâtir sur notre performance de mercredi.»

L’entraîneur-chef Serge Bourgeois a indiqué que les deux équipes connaissent l’importance du match.

«L’objectif est de gagner. On joue du bon hockey, mais on n’est pas encore assuré des séries, a-t-il indiqué. On veut aller chercher nos points nous-mêmes et ne pas dépendre des autres.»

Le Bleu et Or a gagné trois des quatre rencontres face aux Panthers cette saison.

Brandon Thibeau, qui a été solide contre UNB mercredi avec 35 arrêts, sera le gardien partant.

Pendant ce temps, les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (7-12-4=18pts, 5e) vont disputer leur dernier match de la saison régulière vendredi soir. La troupe de Denis Ross, qui a remporté sa dernière rencontre, sera à Fredericton pour un duel face aux Tommies de l’Université St. Thomas (16-3-3=35pts, 2e), à 19h.

Les Aigles Bleues sont assurées de terminer au cinquième rang et d’une participation aux séries éliminatoires.

«On cherche certainement une victoire afin de nous donner l’élan pour les séries, a mentionné l’attaquante Marie-Pier Corriveau. On veut bien rivaliser contre les Tommies et on cherche l’énergie qui nous mènera vers les séries.»

Ross cherche à s’assurer que les siennes pourront prendre des lancers et marquer. Son équipe a connu des périodes de panne sèche, mais il désire que cette dernière rencontre lancera le Bleu et Or pour la suite des choses.

Les Tommies ont gagné deux des trois rencontres entre les deux formations.

Au volleyball féminin, les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (7-8=14pts, 4e) vont disputer deux matchssur la route en fin de semaine.

Le Bleu et Or, qui a perdu à ses deux dernières sorties, sera à Halifax vendredi pour y affronter les Tigers de l’Université Dalhousie (16-1=32pts, 1re). Dimanche, la formation de Monette Boudreau-Carroll visitera les Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick (3-15=6pts, 5e), dans la capitale.

Les Aigles tenteront de venger leurs revers face à UNB, qui en était à leur première victoire de la saison.

Les Aigles Bleues sont déjà qualifiées pour le championnat de SUA et ont encore cinq duels à disputer en saison régulière.

«On ne va pas réinventer la roue, ce sont des matchs de préparation pour le championnat de SUA, a déclaré l’entraîneure Monette Boudreau-Carroll. Il y a un peu moins de stress pour cette raison. Cependant, indépendamment de qui on va affronter au championnat, ce sera une équipe mieux classée que nous. Le défi sera de taille.»