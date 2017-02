Les séries avant la Coupe Allan pour les JC’s

Les JC’s de Bouctouche rêvent depuis déjà un bon bout de temps de soulever la coupe de la Ligue de hockey senior Nord-Est. Et ce n’est pas parce qu’ils sont déjà assurés de prendre part au tournoi de la Coupe Allan, en avril, qu’ils vont oublier qu’ils ont failli à la tâche lors des trois dernières finales. Deux fois devant le Au P’tit Mousse de Lamèque (2014 et 2016) et une autre fois face aux Alpines de Tracadie (2015).

Vendredi, les JC’s entameront les séries 2017 contre leurs grands rivaux d’Elsipogtog.

Une série 4 de 7 qui s’annonce fort longue malgré le fait que les représentants de Bouctouche ont remporté cinq des six duels en saison régulière. Même que leur seule défaite face aux Hawks a nécessité la prolongation.

«C’est (presque) toujours serré contre les Hawks, affirme le vétéran Craig Soke. Lors des séries de l’an dernier, il a fallu sept matchs pour les éliminer et je m’attends à la même cette année.»

«Contre les Hawks, tu dois travailler pour obtenir ce que tu veux. Ils sont forts en défensive et ils ont plusieurs patineurs rapides à l’attaque. Il faudra éviter les revirements et que nous soyons alertes dans notre zone. C’est l’équipe qui fera le moins d’erreurs qui devrait l’emporter», indique-t-il.

Soke a vécu les trois dernières finales et il croit que le moment est venu pour les JC’s de gagner.

«Notre concentration est axée sur les séries en ce moment, pas sur la Coupe Allan, dit-il. C’est d’autant plus important de bien jouer afin d’arriver le mieux préparé possible pour le tournoi d’avril. Les équipes sont pas mal de forces égales cette saison et aucune ne doit être prise à la légère.»

Du côté des Hawks, rien ne leur ferait plus plaisir de jouer les trouble-fêtes. Surtout qu’une élimination des JC’s signifierait que Bouctouche devrait attendre plus d’un mois avant de revoir l’action puisque le tournoi de la Coupe Allan ne débute que le 10 avril.

«La Coupe Allan est un événement intéressant et plusieurs de mes coéquipiers vont d’ailleurs y prendre part (avec Bouctouche et Lamèque)», confie Alex Noël.

«Mais ceci étant dit, notre ligue à nous c’est la LHSNE, pas la Coupe Allan. Et nous, nous voulons gagner le championnat de notre ligue. Ç’a toujours été notre principal objectif et nous croyons avoir le bon groupe de gars pour y arriver», soutient l’ancien attaquant des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

«Quand nous jouons avec intensité et discipline, nous savons que nous sommes très difficiles à battre. Chaque fois que nous l’avons fait contre les JC’s, le pointage a été serré. C’est donc cela qu’il faudra faire dans cette série, en plus de gagner chacune des petites batailles», indique Noël.

– Vous n’avez pas peur que les joueurs des JC’s passent leur été à vous détester?, lui demande l’auteur de ces lignes.

«C’est le plan», affirme Noël en éclatant de rire.

Le club qui remportera cette série affrontera en demi-finale les Stallions de Montague, champions de la saison régulière. L’autre série demi-finale opposera les Vikings du Restigouche-Nord au Au P’tit Mousse de Lamèque.