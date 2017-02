Les Aigles Bleues surprennent les Tommies

Il y a une semaine, Denis Ross avait douté ouvertement de l’état d’esprit de son équipe à la veille des éliminatoires. Ses propos durs ont trouvé écho dans le vestiaire des Aigles Bleues car après avoir facilement vaincu les Mounties de l’Université Mount Allison dimanche, elles viennent de blanchir les Tommies de l’Université St. Thomas 2 à 0, vendredi soir, à Fredericton.

Même si leur cinquième place au classement du hockey féminin du Sport universitaire de l’Atlantique était assurée depuis belle lurette, le Bleu et Or (8-12-4) avait besoin de ces deux gains pour non seulement terminer leur calendrier régulier sur une bonne note, mais aussi être prêt pour la première ronde éliminatoire qui devrait débuter en fin de semaine prochaine, contre les X-Women de l’Université St Francis Xavier ou les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard.

«C’est comme ça qu’on veut entrer dans les séries. Je suis tellement content pour les filles. Elles l’ont méritée et elles le savent», a commenté un entraîneur-chef très heureux à la suite de cette décision favorable contre la deuxième meilleure équipe (16-4-3) du circuit.

Judyane Bernier, en milieu de première période en faisant dévier un tir de la ligne bleue, et Karine Roy, qui a profité d’un revirement en zone offensive, ont donné une priorité de deux buts aux Aigles Bleues après seulement… trois lancers au but. Ça s’est avéré suffisant car de l’autre côté, Gabrielle Forget bloquait tout, en route vers un jeu blanc de 30 lancers.

«Les Tommies ont eu plus de lancers que nous (10 en tout pour les Aigles Bleues) mais nous avons fait du bon travail devant Gabrielle. Les filles ont rapidement nettoyé le devant de son filet. Tu veux avoir un momentum avant d’entrer en séries et pour y arriver, tu dois gagner des gros matchs comme celui-là. Nous avons travaillé des choses qu’on commence à voir sur la patinoire. Ce n’est pas toujours parfait, mais les filles mettent beaucoup d’intensité au jeu. Ce sont de petits détails qui font que l’on jouait mal, mais ce sont aussi de petites choses qui font que nous jouons bien et que nous offrons un bon match», a commenté le pilote du Bleu et Or.

L’U de M devra par contre attendre encore un peu avant de connaître l’identité de son prochain adversaire en première ronde éliminatoire. Face aux X-Women (4e, 14-8-0), la troupe de Denis Ross a une fiche de 2-2, mais contre les Panthers (3e, 14-8-1), elle n’a gagné aucun des quatre duels.

Les filles de l’Université St. Francis Xavier ont encore deux rencontres à disputer, soit samedi à Halifax contre les Huskies de l’Université Saint Mary’s (1ère position) et dimanche lorsqu’elles recevront les Mounties de l’Université Mount Allison (7e et éliminées). Quant aux Panthers, elles reçoivent l’Université St. Thomas samedi.

Même s’il est au courant de ces statistiques, Denis Ross se garde bien de vouloir exprimer une préférence.

«Ce sont deux équipes complètement différentes. Les Panthers sont solides devant le filet, alors que les X-Women possèdent une meilleure attaque. Que ce soit l’une ou l’autre, nous ferons face à de l’adversité et il faudra se battre pour gagner», a-t-il noté.

Par ailleurs, l’équipe de volleyball des Aigles Bleues de l’Université de Moncton a subi un échec de 3 à 2 face aux Tigers de l’Université Dalhousie, vendredi soir à Halifax.

La troupe de Monette Boudreau-Carroll s’est inclinée dans des manches de 22-25, 25-21, 17-25, 25-23 et 9-15.

Le Bleu et Or est déjà qualifié pour les séries de fin de saison avec quatre rencontres à disputer en saison régulière.