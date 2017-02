Aigles Bleus: enfin une place en séries

Ce fut long et pénible, mais les Aigles Bleus de l’Université de Moncton assurent finalement leur place en séries.

Malgré un revers de 4 à 3 en prolongation subi aux mains des Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard vendredi soir à Charlottetown, le Bleu et Or se faufile dans la grande danse printanière par la porte de côté.

La troupe de Serge Bourgeois a donc rendez-vous avec les X-Men de l’Université St. Francis Xavier au premier tour éliminatoire.

Un but de JC Campagna a procuré ce triomphe aux Panthers lors de la quatrième période. Gabe Guerter (deux fois) et Cody Payne ont réussi les autres buts des gagnants (11-14-4, 26 points).

La réplique des perdants (10-17-3, 23 points) a été l’affaire de Robbie Graham, qui a signé un tour du chapeau.

Malgré la défaite, l’entraîneur parlait d’un gros point acquis à Charlottetown.

«Ce fut un drôle de match. La rondelle semblait rebondir partout et il s’est passé plusieurs choses étranges. Les Panthers ont été meilleurs que nous dans plusieurs aspects du jeu, mais on a trouvé une façon d’aller chercher le point que l’on avait besoin et c’est ça qui est important», souligne-t-il.

Bourgeois croit fermement que son équipe peut renverser les X-Men lors du premier tour éliminatoire. Le Bleu et Or a remporté deux de ses cinq affrontements contre les Néo-Écossais en saison régulière.

«Ils ont une bonne équipe. Il y a une raison qui explique pourquoi ils ont terminé troisièmes au classement. Ils ont plusieurs bons joueurs, dont Eric Locke, et on devra s’assurer de faire un bon travail contre ces joueurs-là», mentionne l’entraîneur de l’U de M.

La rencontre de vendredi avait pourtant mal débuté pour les visiteurs.

Gabe Guerter a fait plaisir aux fervents des Panthers dès les premiers instants du match en déjouant Brandon Thibeau.

Mais Robbie Graham a toutefois créé l’égalité à la septième minute de jeu.

Les réjouissances ont été de courte durée sur le banc des Aigles Bleus puisque Cody Payne profitait d’une supériorité numérique pour relancer les Panthers quelques minutes plus tard.

Graham allait également utiliser l’avantage d’un homme pour replacer les deux équipes à égalité dès les premiers instants du deuxième vingt.

Et pourquoi pas en marquer un autre dans les mêmes circonstances tant qu’à y être?

Le troisième de la soirée de Graham a réveillé les Panthers, qui ont littéralement pris d’assaut le territoire du Bleu et Or.

Mais le gardien Brandon Thibeau a répondu à l’appel avec plusieurs gros arrêts.

Après 40 minutes, l’U de M menait 3 à 2.

Gabe Gertler a profité d’une savante passe par-derrière d’un coéquipier pour relancer le débat dès le début du dernier engagement.

Les Panthers auraient pu reprendre l’avantage, mais le portier de l’U de M a volé Cody Payne qui s’était présenté seul devant lui à mi-chemin dans l’engagement.

C’est finalement l’ancien Wildcats JC Campagna qui a fait pencher la balance en faveur des locaux en prolongation.

La série deux de trois face aux X-Men devrait débuter mercredi soir à Antigonish. La première rencontre à Moncton devrait avoir lieu vendredi soir.