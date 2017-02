Rugby NB veut s’implanter dans les régions francophones

Fondée il y a seulement trois ans, Rugby NB compte déjà plus de 500 membres et se prépare à proposer ce sport aux régions francophones de la province. - Archives

Quand on parle des sports en pleine expansion au Nouveau-Brunswick, on pense immédiatement à la course, à la gymnastique ou au baseball. Il faudra maintenant ajouter le rugby à cette liste.

Né il y a à peine trois ans, Rugby NB connaît une croissance fulgurante.

Et ce n’est qu’un début, puisque l’organisme majoritairement anglophone veut maintenant étendre son développement aux régions francophones de la province.

«Il y a plus de 200 000 francophones au Nouveau-Brunswick, et la grande majorité d’entre eux n’ont jamais entendu parler de rugby, n’ont jamais vu ou jamais touché un ballon de rugby», indique le directeur technique de Rugby NB, Blake Edwards.

«Nous réalisons que nous avons très mal servi nos communautés francophones et que nous devons faire plus pour développer notre sport dans toutes les régions de la province», ajoute-t-il.

Particulièrement dans le nord de la province, précise le directeur.

«Nous travaillons aussi en collaboration avec Rugby Québec pour rejoindre les communautés francophones, puisqu’ils consacrent présentement pas mal de temps à l’expansion du rugby en Gaspésie et dans le Bas-du-Fleuve. Nous souhaitons grandir ensemble dans les régions du nord de la province.»

Des sessions d’entraînement – gratuites et en français – à l’intention des enseignants auront d’ailleurs lieu à la fin du mois avec cet objectif en tête.

La première séance se tiendra à Bathurst le 25 février, alors que la seconde est prévue pour le lendemain à Campbellton.

«Notre rêve serait de voir des écoles primaires et intermédiaires créer des programmes de flag rugby, et peut-être dans quelques années, étendre cette expansion aux écoles secondaires», mentionne Blake Edwards.

Certaines écoles, dont Mathieu-Martin à Dieppe et l’Odyssée à Moncton, ont déjà des équipes de rugby.

Blake Edwards souhaite voir des communautés comme Edmundston, Campbellton, Dalhousie ou Bathurst emboîter le pas.

Il vise également des institutions francophones comme l’école Saint-Anne à Fredericton ou le Centre Samuel-de-Champlain à Saint-Jean.

Les formations de niveau A et AA pourraient présenter des équipes à sept joueurs, au lieu de 15, ce qui, selon lui, pourrait permettre aux plus petites institutions de suivre le mouvement.

Il évoque également la possibilité de mettre sur pied une ligue senior dans le nord de la province, un circuit qui pourrait inclure des équipes de l’est du Québec à Rimouski ou Rivière-du-Loup.

Pas plus dangereux que le football ou le hockey

Blake Edwards dit réaliser que plusieurs écoles hésitent en raison de la nature même du rugby.

Le directeur technique de Rugby NB se dit conscient que plusieurs parents pourraient s’inquiéter de voir leurs jeunes pratiquer un sport de contact, mais il affirme que son sport n’est pas plus dangereux que le football ou le hockey.

«Chaque sport comporte des risques. Le rugby est un sport de contact et il y a parfois des blessures. Mais personne n’est à l’abri de ça. Je dis toujours que pratiquer un sport, quel qu’il soit, est mieux que de rester assis sur le divan et jouer à des jeux vidéos toute la journée», blague-t-il.

Au niveau élite, seulement trois équipes masculines (les Loyalists de Fredericton, les Rovers de Belle Isle et les Trojans de Saint-Jean) et deux formations féminines (les Loyalists de Fredericton et les Black Tide de Moncton) font présentement partie du circuit des Maritimes.

Blake Edwards souhaite en ajouter quelques-unes dans un avenir rapproché.

«L’expansion du rugby est présentement exponentielle au Nouveau-Brunswick. Nous avions environ 360 athlètes il y a trois ans quand on a mis l’association sur pied. Nous avons aujourd’hui dépassé le cap des 500 joueurs et joueuses», explique-t-il.

La clé du succès, selon lui, est de vendre le rugby comme une belle option pour des athlètes à la recherche d’une autre activité entre deux saisons.

«Le rugby pourrait être une belle option pour des joueurs de hockey, de football ou de basketball qui cherchent un autre sport pour la saison morte. Nous ne voulons pas nécessairement des athlètes qui vont consacrer tout leur temps au rugby.»

On peut obtenir plus d’information en consultant le site de l’organisme au www.rugbynb.ca.

Blake Edwards précise d’ailleurs qu’une version française du site est présentement en développement. – SP