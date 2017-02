Des skieurs de haut calibre s’affrontent à Charlo

Le club Les Aventuriers de Charlo s’apprête à être une fois de plus le théâtre de courses de ski de fond de haut calibre.

Plus de 80 fondeurs et fondeuses d’un peu partout au pays sont attendus à compter des prochains jours au club restigouchois dans le cadre du Championnat canadien de ski de fond des Maîtres.

Les participants feront graduellement leur arrivée samedi et dimanche, la première compétition ayant lieu lundi puis tout au long de la semaine.

«À l’heure actuelle, on parle de 80 participants. On avait visé la centaine, mais on est tout de même satisfait», exprime le président du comité organisateur, Isaac Breau.

Il s’empresse d’ajouter que plusieurs fondeurs se seraient laissés charmer cette année par le championnat mondial qui se déroulera en Suisse.

«De ce qu’on me dit, beaucoup de participants qui avaient pensé venir ici ont finalement opté pour la compétition mondiale. Quoi qu’il en soit, il va y avoir un excellent calibre ici. Toutes les provinces seront représentées, à l’exception du Manitoba et de la Saskatchewan», ajoute-t-il.

La classe des «maîtres», c’est pour les catégories dites de 30 ans et plus. Les catégories changent par ailleurs à toutes les tranches de cinq ans.

«Et nous avons des représentants dans chacune d’elles jusqu’à celle de 70-75 ans. Et ne vous méprenez pas, même à cet âge, on parle de personnes très en forme et très compétitives», précise M. Breau.

Il note qu’en grande première, il y aura également des classes «participatives» pour chacune des catégories.

«Ça, c’est pour ceux qui veulent goûter à la compétition, mais sans le stress d’avoir à performer pour l’emporter», dit-il.

Sur le terrain, les préparatifs vont bon train. Il faut dire que pour le club, organiser un événement d’envergure nationale est pratiquement devenue chose commune, que ce soit en ski de fond ou en biathlon. C’est d’ailleurs la seconde fois que l’endroit accueillera le Championnat canadien de ski de fond des maîtres (la première fois étant en 2001).

«On commence à être passablement bien rodé, quoique ce n’est jamais toujours pareil d’une fois à l’autre. Cette fois, on peut dire qu’on est gâté au niveau de la météo. Récemment, il a fait chaud pendant quelques jours puis très froid par la suite, ce qui fait que les pistes étaient devenues dures comme de la roche. Mais heureusement, on vient d’avoir deux bonnes tempêtes cette semaine, donc les conditions sont idéales. Ce sera peut-être un peu moins vite, mais ça va faire moins mal si on tombe», dit-il en riant.

Santé, excellence et résilience

Si le club est un habitué des grandes compétitions, c’est néanmoins la première fois qu’il a rattaché une thématique à l’une de celles-ci.

«On a attaché beaucoup d’importance à trois points précis, soit la santé, l’excellence et la résilience. Les deux premiers sont communs à tous les participants, car tous sont en santé et visent à se dépasser. La résilience, elle, est plus obscure, plus difficile à identifier. Mais quand on y pense, pratiquement tout le monde a dû composer avec des moments difficiles dans leurs parcours sportifs, que ce soit des problèmes de santé ou personnels», explique-t-il.

«La résilience, c’est trouver la force de passer au travers et remonter sur ses skis. Et cela, on va le souligner à plusieurs reprises durant le championnat, car c’est certains que de nombreux participants auront eu à surmonter des obstacles au cours de leur carrière», ajoute M. Breau.

Les compétitions auront lieu lundi, mercredi, jeudi et samedi. À noter que les gagnants des compétitions repartiront avec des médailles confectionnées ici même au Restigouche. Elles ont été produites par le Centre d’excellence en bois ouvré du Collège communautaire de Campbellton.